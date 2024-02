Firmy produkujące tworzywa sztuczne promują recykling, choć od lat zdają sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie, który może rozwiązać problem odpadów – wynika z raportu Center for Climate Integrity. „Liderzy branży to ukrywali. Muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – podkreślają eksperci.