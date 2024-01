Ławnicy Sądu Najwyższego żądają dymisji prezes Manowskiej

Zwrócili się też w niej z apelem do tzw. nowych sędziów o powstrzymanie się od orzekania, do czasu wprowadzenia odpowiednich reform. Wezwali też do przeprowadzenia pilnych zmian w prawie, które przywrócą zasady demokratycznego państwa prawnego.

Prezes Manowska próbowała doprowadzić do odwołania ławników

Uchwały Rady Ławniczej to reakcja na próbę odwołania części ławników SN. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Rada Ławnicza dostała do zaopiniowania 12 wniosków prezes Manowskiej o odwołanie ławników, które mają trafić do Senatu. Pozytywną rekomendację wystawiło już w tej sprawie kolegium SN.

Bardzo krytycznie działania prezes SN ocenił przewodniczący Rady Ławniczej Andrzej Kompa. Zaznaczył, że ławnicy nie mogą godzić się na łamanie prawa i przystępować do niezgodnych z prawem procedur.

-A takim jest orzekanie z neosędziami. Mamy prawo oczekiwać klinicznie praworządnych warunków naszej pracy. Staramy się przestrzegać prawa ze wszystkich sił i mamy bardzo poważne argumenty świadczące o słuszności naszego postępowania – mówił Kompa powołując się na dwie ekspertyzy prawne.

Chodzi o dwie ekspertyzy autorstwa prof. Wojciecha Sadurskiego i zespołu dr hab. Agnieszki Bień-Kacały, które potwierdzają wątpliwości ławników dotyczące statusu sędziów powołanych w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.

Kompa przekazał też, że ławnicy w większości decydują się na powstrzymanie od orzekania w nowych izbach SN lub odmawiają zasiadania w składach z nowymi sędziami.