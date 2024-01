Z kolei były wiceminister sprawiedliwości, Sebastian Kaleta stwierdził, że "sędziowie Izby Karnej SN od 2015 roku bawią się w legislatorów i ustrojodawców. A to unieważniają kpk a to ustawę o sądach powszechnych lub KRS. Kolejny raz robią to z Konstytucją. Wpierw w przypadku aktu łaski Prezydenta, teraz w sprawie TK". Jak podkreślił "jest to czysta anarchia".

Poseł Suwerennej Polski stwierdził, że "w Konstytucji nie ma przepisu o kompetencji SN do oceniania TK. Jednak jest nawet kilka o tym, że wobec SN może robić to TK. Zarówno art. 189 (wyrok TK w sprawie prawotwórczej uchwale trzech izb SN z 2021 roku) oraz art. 190, który wprost zakazuje kwestionowania wyroków TK".

Postanowienie SN wydano w składzie: SSN Michał Laskowski (przewodniczący), ‎SSN Tomasz Artymiuk (sprawozdawca), ‎SSN Jerzy Grubba, ‎SSN Kazimierz Klugiewicz, ‎SSN Jarosław Matras, ‎SSN Marek Pietruszyński oraz ‎SSN Andrzej Stępka.