Sejm 8 lutego przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym - jeden z kamieni milowych, od których zależy wypłata pieniędzy z polskiego KPO.

Zjednoczona Prawica niemal jednomyślnie odrzuciła wszystkie poprawki Senatu do projektu, Sejm ją zaakceptował, więc los ustawy pozostawał w rękach Andrzeja Dudy.

W wygłoszonym w piątkowy wieczór orędziu prezydent poinformował, że nie zdecydował się na jej zawetowanie, bo "zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki".



Ale ponieważ jako prezydent "stoi na straży Konstytucji i dba o bezpieczeństwo prawne obywateli", ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ dokument dotyka fundamentalnych spraw, takich jak stabilność władzy sądowniczej, to właśnie TK powinien się wypowiedzieć w kwestii jej zgodności z ustawą zasadniczą.



- A to oznacza, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie podejmie decyzji w tej kwestii - powiedział Duda.



Prezydent przypomniał również, że tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji wynegocjował z Ursulą von der Leyen kompromis, który jego zdaniem zamykał spór dotyczący polskiego sądownictwa.

- Ten kompromis był dobry dla Polski i spełniał warunek dla mnie najważniejszy – był w pełni zgodny z polską Konstytucją! - zapewniał Duda.



Jednak przeciągające się prace parlamentu, "postawa zarówno opozycji, jak i części obozu rządzącego", a także wprowadzone do wynegocjowanego projektu zmiany spowodowały, że KE potraktowała te niesprzyjające okoliczności jako pretekst i wycofała się z ustaleń.

- Gdyby nie to, środki z Krajowego Planu Odbudowy byłyby pewnie już w Polsce - podkreślił Duda.



Prezydent uważa, że odesłanie ustawy do TK nie opóźni wypłaty pieniędzy z KPO, ponieważ niezbędne są do tego kolejne działania i decyzje, "co i tak wymaga czasu".

- Trybunał pokazał już, że w ważnych sprawach potrafi wypowiedzieć się szybko i zdecydowanie - powiedział Duda, apelując do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o "niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i pracę nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków".