Jakub Sewerynik: Chrystus także uciekał

“Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech [o mnie] zapomni moja prawica!” (Ps 137,5), czyli o żalu migranta

Opadł już kurz po XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, choć wielu ekspertów i melomanów wciąż czuje rozgoryczenie werdyktem jury. Rozczarowanie niektórych nie powinno jednak przesłaniać piękna fenomenu, który co pięć lat ogarnia Polskę. Wczesną jesienią Fryderyk Chopin spogląda na nas nie tylko ze swoich pomników, ale i ze słupów ogłoszeniowych, przystanków autobusowych, telebimów, a także gazet i portali internetowych.