W grudniu 2016 roku wraz z mecenasem Mikołajem Pietrzakiem reprezentowaliśmy Józefa Piniora przed sądem w Poznaniu w sprawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Już po orzeczeniu sądu, który nie uwzględnił wniosku prokuratury, ukazało się nasze zdjęcie, na którym Mikołaj trzyma mój notes z cytatem z Alicji w krainie czarów „We’re all mad here” będącym fragmentem dialogu: – Ależ ja nie chcę iść do nikogo szalonego – oświadczyła Alicja. – Ale nic na to nie poradzisz – powiedział Kot. – My tu wszyscy jesteśmy szaleni, ja też jestem. I ty. – Skąd wiesz, że jestem szalona? – zapytała Alicja.– Musisz być – odparł Kot. – Bo inaczej by cię tutaj nie było.