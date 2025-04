Jacek Dubois: Moda w polityce, czyli prawo kontra demagogia

Polityka to często zabawa w hipokryzję, bo gdy dochodzi do sprawdzenia, czy spełniono obietnice, to od deklaracji ważniejsze okazują się koniunktury polityczne. One determinują decyzje polityczne, bo najczęściej polityk najpierw patrzy na słupki wyborcze i statystyki, a potem zimno kalkuluje. Tylko wizjonerzy nie oglądają się na to, czego oczekują wyborcy. Stawiają wszystko na jedną kartę, chcąc ich przekonać do własnych wizji.

Siła PiS powstała na bazie głoszenia teorii o bezwzględnej walce z przestępczością