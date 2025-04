Adriana Zalewska-Werra, Sandra Winiecka: Scraping danych osobowych i ich wykorzystanie w modelach AI

Niemal dwadzieścia lat temu brytyjski matematyk Clive Humby powiedział, że dane to nowa ropa naftowa. Miał na myśli, że dane, podobnie jak ropę, trzeba znaleźć, wydobyć, a następnie w odpowiedni sposób przetworzyć. Dziś internet to kopalnia różnych danych i informacji – mogą one być ogromnym źródłem wiedzy i nieocenionym wsparciem także dla przedsiębiorców. Można je wykorzystać do tworzenia raportów i analiz porównawczych, przykładowo do analizy opinii i komentarzy użytkowników o określonych produktach, czy też trendach specyficznych dla danej branży.