Jakub Sewerynik: Świętość to nie bezbłędność ani bezgrzeszność

„Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (Psalm 104,30), czyli o pamięci

Dwadzieścia lat temu zmarł Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. Wielu pamięta pewnie, że było to w sobotni wieczór, o 21:37. O tej godzinie świat się zatrzymał i zamilkł. Rozpoczęła się bezprecedensowa żałoba narodowa. Trudno dziś uwierzyć, jak niezwykły był to czas – pełen zadumy i pojednania, także wrogich na co dzień środowisk.