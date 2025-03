Maciej J. Nowak: Planowanie przestrzenne w krajach bałtyckich

Litwa, Łotwa i Estonia to z jednej strony państwa bardzo do siebie podobne. Łączy je położenie, zbliżona wielkość, struktura osadnicza i (niestety, ostatnio coraz bardziej odczuwalna) sytuacja geopolityczna. Z drugiej strony mieszkańcy tych państw zgodnie podkreślają odrębność – nawet w drobnych sprawach. Przykładowo, Łotysze bardzo chętnie przekonują, że ich kawa jest nieporównywalnie lepsza od kawy estońskiej… Wskazane państwa łączą również uwarunkowania dotyczące ich systemów planowania przestrzennego: budowa w latach 90. państwowości obejmowała bowiem możliwość całkowicie nowego zdefiniowania priorytetów przestrzennych. Ma to zarówno plusy, jak i minusy.