Włodzimierz Chróścik: Przecięcie węzła gordyjskiego

Na początku lutego Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła dwa alternatywne projekty ustaw mające przywrócić stronom i uczestnikom postępowań prawo do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa. Obecnie państwo polskie nie zapewnia tego prawa w każdej sprawie, co znalazło wyraz w pilotażowym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wałęsa p. Polsce z 23 listopada 2023 r. Ma to daleko idące konsekwencje praktyczne, które radcowie prawni obserwują na co dzień.