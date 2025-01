Wioleta Korolczuk: Dane szczególne w orzecznictwie

Przetwarzanie danych osobowych polega na wykonywaniu na nich operacji w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. są one wykorzystywane, przeglądane lub utrwalane. Przypomnijmy, że dane osobowe należące do szczególnych kategorii obejmują te dotyczące zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej, biometryczne, genetyczne, informacje dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, przekonania światopoglądowe i religijne.

Kwestia przetwarzania danych osobowych należących do szczególnych kategorii jest uregulowana w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy zaistnieje jeden z warunków w nim wymienionych, np. gdy przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (np. w mediach społecznościowych) lub gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.