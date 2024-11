Marek Domagalski: Finansowanie partii nie powinno zależeć od ministra

Niezależnie od tego, czy minister finansów wstrzymał wypłatę trzeciej transzy subwencji dla PiS na krótko czy na dłużej (co ważne w okresie przedwyborczym), jego decyzja stawia największą partię opozycyjną w gorszym położeniu niż inne. Podcinać to będzie wiarę w rzetelność wyborów, która jest fundamentem demokracji i wszelkiej cywilizowanej konkurencji. Nawet czasowe wstrzymanie wypłaty wprowadza niepewność, może nawet zamieszanie przedwyborcze zwłaszcza gdy sprawa jest prawnie niejednoznaczna. Właśnie to przemawia za wstrzymaniem się od tak drastycznych środków.