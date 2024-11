Katarzyna Batko-Tołuć: Gruzińska lekcja dla naszego kraju

Jednym z niepokojących ruchów centralnej komisji wyborczej – której niezależność była negowana przez gruzińskie organizacje – miało być wcześniejsze wyznaczenie ról członkom komisji w lokalach wyborczych. W tych wyborach były one bardziej istotne niż zwykle, ponieważ po raz pierwszy zastosowano elektroniczny sposób sprawdzania tożsamości i pierwszego liczenia głosów. Osoba przychodząca do lokalu była najpierw sprawdzana pod kątem tego, czy już głosowała. O głosowaniu miały świadczyć ślady transparentnego atramentu widoczne na rękach wyborcy w świetle latarki. Tak więc wpuszczenie osoby do lokalu zależało od solidności i uczciwości sprawdzania śladów atramentu.

Następne kluczowe role należały do członków komisji sprawdzających tożsamość. Nie było tradycyjnej listy wyborców, na której można było się podpisać. Dokument tożsamości każdej głosującej osoby wprowadzany był do urządzenia, które wczytywało dane. Te pojawiały się na ekranie, były sprawdzane i urządzenie drukowało pokwitowanie zgodności z listą wyborców, które osoba głosująca podpisywała.

I w końcu – po zagłosowaniu – wyborca wrzucał kartę do urny. Karta była skanowana. Niby działo się to samo, co dzieje się, gdy istnieje zwykła lista wyborców i zwykła urna, jednak był to swego rodzaju teatr i poczucie, że urządzenia śledzą wyborcę.

Lekcja dla Polski

Byłam na tych wyborach obserwatorką dnia głosowania. Przyznam, że gdy po raz pierwszy usłyszałam o tej elektronizacji od przedstawiciela centralnej komisji wyborczej podczas spotkań przygotowawczych, o tym jak system był testowany w wyborach uzupełniających, jak doszło do jego stworzenia, byłam pod wrażeniem. Nawet zazdrościłam Gruzinom, że proces zmiany prawa i wdrażania był tak przemyślany. Potem przyszły na spotkanie gruzińskie organizacje społeczne i pokazały słabe punkty. Że jednak w czasie testów nie zawsze urządzenia działały, że ludzie mogą nie umieć użyć urządzeń, że jest zagrożenie dla tajności w momencie wrzucania karty.

Akurat te problemy nie wystąpiły masowo. Pojawiło się za to – jak się wydaje – przekonanie wyborców, że głosowanie nie jest tajne. Podejrzenia w tej sprawie wynikają z całego zestawu wydarzeń, polegających na tworzeniu wrażenia, że wyborca jest obserwowany. Pod lokalami komisji stały grupy mężczyzn, samochody wypełnione ludźmi, którzy czekali na coś. W samym lokalu przedstawiciele Gruzińskiego Marzenia nagrywali to, co się dzieje.

Po tych wyborach nabrałam przekonania, że gdyby w Polsce zaczęła się dyskusja o elektronizacji procesu, największym wyzwaniem byłaby praca z wyborcami. I nie dajmy się zwieść tym, że w Polsce nie mamy zjawisk takich jak w Gruzji. Kiedyś wiele zjawisk było nie do pomyślenia. Historia innych krajów powinna uczyć nas, jak się uodpornić na zagrożenia.