Kiedy w Stroniu Śląskim pękła tama, wylała się masa wody i utworzyła lej, jak gdyby przez miasto przeszła morena czołowa lodowca. To spowodowało potężne zniszczenia - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. - Staramy się wrócić do funkcjonowania. Może nie do normalności, ale do funkcjonowania - dodał.