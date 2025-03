Czy pracownicy z Ukrainy chcą wyjeżdżać z Polski? Najnowsze badanie

Wraz z urealnianiem się szans na zakończenie wojny na Ukrainie maleje odsetek Ukraińców pracujących tymczasowo w Polsce, którzy planują powrót do domu. Teraz takie plany ma tylko 16 proc. z nich – pokazało najnowsze badanie agencji zatrudnienia OTTO Work Force Central Europe, które w lutym b.r. objęło 500 jej ukraińskich pracowników (prawie dwie trzecie stanowiły kobiety).

Ukraińcy zdecydowani pozostać nad Wisłą

Jak wynika z badania, które „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza, w tym roku deklaracji chęci szybkiego powrotu na Ukrainę było prawie trzykrotnie mniej niż w poprzedniej edycji tego badania, w 2023, gdy powrót do ojczyzny zapowiadało 42 proc. ukraińskich pracowników Otto, czy w 2022 r., gdy mówiła o tym prawie połowa badanych.

W dodatku bardzo wyraźnie (do 9 proc.) zmalała grupa osób, które są zdecydowane na powrót do domu po zakończeniu wojny - z 24 proc. przed dwoma laty. Jak dowodzi tegoroczny sondaż, Ukraińcy częściej są też zdecydowani co do swoich planów – o ile w 2023 r. ponad jedna trzecia ukraińskich pracowników Otto (35 proc.) nie miała jeszcze zdania w tej kwestii, to w lutym b.r. odsetek wskazań „nie wiem” spadł do 22 proc. Z kolei wyraźnie, bo do 62 proc., zwiększyła się grupa osób, które nie zamierzają wracać na Ukrainę a pozostać w Polsce, przy czym co trzecia jest już na to zdecydowana.