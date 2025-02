Firmy mają sposób na niedobór kadr. Pomoże w tym AI

Dla niemal połowy średnich i dużych firm w Polsce najważniejszą sprawą do rozwiązania w perspektywie najbliższych lat jest odpowiedni rozwój kompetencji pracowników i dopasowanie ich do zmieniających się wymagań m.in. w zakresie technologii – dowodzą wyniki udostępnionego „Rzeczpospolitej” badania „3R w HR: Rekrutacja, Rozwój i Retencja”, którym w IV kwartale zeszłego roku EY Polska objęła 208 średnich i dużych przedsiębiorstw.

Reklama

Foto: Tomasz Sitarski

Badanie pokazuje sporą zmianę w podejściu firm do polityki kadrowej, która jest nie tylko efektem spowolnienia i mniejszego popytu na pracowników, ale też szybkiego tempa zmian technologicznych. Jak zaznaczają eksperci EY Polska, kluczowe do niedawna aspekty obszaru zarządzania pracownikami, takie jak utrzymywanie talentów w organizacji i pozyskiwanie nowych kandydatów, są teraz dla pracodawców mniej istotnym wyzwaniem niż rozwój kompetencji obecnych pracowników, w tym dopasowanie ich umiejętności do tempa i zakresu zmian biznesowych oraz do rozwoju innowacji.

Co prawda skutki zmian demograficznych powodują, że już dzisiaj duża część firm w Polsce mierzy się z niedoborami pracowników lub znacznie utrudnionymi procesami rekrutacyjnymi, ale w rozwiązaniu problemu kurczącej się podaży pracowników mają pomóc nowe technologie. Ponad połowa (53 proc.) ankietowanych przedsiębiorstw zamierza radzić sobie z deficytem kadr poprzez szybsze tempo automatyzacji pracy oraz wykorzystanie narzędzi i rozwiązań AI.

Jakich pracowników poszukują polskie firmy?

Mniej firm planuje wypełniać wakaty, zatrudniając cudzoziemców (24 proc.), a jeszcze rzadziej (19 proc.) badani pracodawcy chcą sięgać po pracowników 50+. – Większość firm toczy walkę o talenty z puli młodszych pokoleń, tymczasem na rynku pracy są niezagospodarowani dojrzali kandydaci i kandydatki oraz spora grupa nieaktywnych zawodowo kobiet – zaznacza Katarzyna Ellis, partnerka EY Polska i liderka zespołu People Consulting. Według niej wprawdzie wykorzystanie tego potencjału społecznego wymaga większego wysiłku ze strony menedżerów i działów HR, lecz może przynieść korzyść w postaci zwiększenia potencjału dotarcia do starzejącego się rynku konsumenta.