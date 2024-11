Nic więc dziwnego, że w listopadowym MIK na pierwszym miejscu listy barier utrudniających działalność firm znalazły się koszty pracownicze (70 proc.), a uciążliwość tej bariery wskazuje teraz więcej badanych niż miesiąc wcześniej (66 proc.).

– Jak zwykle w tym okresie pojawiają się plany podwyżek wynagrodzeń, jednak dla 70 proc. firm wysokie koszty pracy stanowią kluczową barierę w prowadzeniu działalności – zauważa Andrzej Kubisiak. Część przedsiębiorstw będzie zmniejszać tę barierę obniżaniem płac, co w listopadzie zapowiadało 4 proc. badanych – wprawdzie nie dużo, ale i tak najwięcej od marca ub. roku.

Kolejne miejsca na liście barier firmom zajęły: niepewność sytuacji gospodarczej (60 proc. – wobec 53 proc. w październiku) i rosnące ceny energii (59 proc. – wzrost o 6 pkt. proc. w skali miesiąca).

Przewaga planów cięć zatrudnienia największa od niemal dwóch lat

Wpływ tych barier widać w planach dotyczących zatrudnienia – w listopadowym MIK jedynie 9 proc. firm deklaruje plany rekrutacyjne (to o 3 pkt proc. mniej niż rok wcześniej) wobec 13 proc. zapowiadających redukcje zatrudnienia. Wynosząca 4 pkt proc. przewaga firm planujących cięcia kadrowe nad tymi, które mają plany wzrostu jest największa od lutego zeszłego roku.

Czy to oznacza, że czeka nas wzrost bezrobocia? Niekoniecznie, bo nie wiemy, jak duże cięcia zatrudnienia planują firmy. Co więcej, nie muszą to być zwolnienia, ale też pozostawienie niewypełnionych wakatów po pracownikach odchodzących na emeryturę.

Nie wiadomo też, jak duże rekrutacje planują firmy. Jednak biorąc pod uwagą listopadowy spadek wskaźnika MIK i nasilenie się bariery kosztów pracowniczych, raczej nie będą to masowe przyjęcia do pracy, nie licząc rekrutacji do sezonowych, okołoświątecznych zajęć w magazynach i w handlu.