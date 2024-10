Największy ból rekrutera? Brak odpowiednich pracowników

Skąd się bierze problem niedoboru kandydatów pomimo zwiększonej liczby aplikacji na oferty pracy? Według podanych w raporcie danych w handlu detalicznym na jedną ofertę napływa 160 aplikacji, w gastronomii – 100, w produkcji – 99, a w bankowości i finansach oraz w IT – średnio 80 kandydatów odpowiada na ogłoszenie o pracy. Tę średnią podwyższają oferty dla szeregowych pracowników, wobec których zwykle nie ma specjalnych wymagań.

Magdalena Janowska, specjalistka ds. rekrutacji w spółce Lajkonik, potwierdza, że w przypadku rekrutacji masowych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo, co jednak nie ułatwia życia rekruterom. Zalew CV wydłuża bowiem proces selekcji kandydatów, a w dodatku ta duża liczba aplikacji jest często iluzoryczna. Po dwóch–trzech dniach większość aplikujących nie jest już zainteresowana pracą, ponieważ dostali inną propozycję.

– Może i mamy dużo kandydatów, ale na rynku jest równie dużo innych, podobnych ofert pracy – przypomina rekruterka. Zaznacza też, że przy rekrutacjach masowych zgłaszają się często osoby, które przeczytały tylko tytuł ogłoszenia. W rezultacie potem okazuje się, że określone w ofercie warunki pracy im nie odpowiadają.

Również Mateusz Żydek, rzecznik prasowy agencji zatrudnienia Randstad, przyznaje, że przy rekrutacjach masowych, np. w handlu czy w przemyśle, liczba chętnych bywa niekiedy znikoma. Takie sytuacje częściej zdarzają się w uprzemysłowionych regionach, np. na Śląsku czy w Wielkopolsce, zwłaszcza jeśli pracodawca nie oferuje konkurencyjnych warunków zatrudnienia, a inne firmy w okolicy podbijają stawki.

Bywa jednak i tak, że również pracodawcy, którzy działają na mało konkurencyjnym rynku, mają trudności z pozyskaniem kandydatów. Zdaniem Mateusza Żydka niekiedy powodem jest oferta znacząco poniżej oczekiwań pracowników, ale coraz częściej przyczyną są negatywne doświadczenia w pracy w danej firmie (własne, bliskich albo znajomych). W badaniu Randstad aż 40 proc. pracowników tłumaczy odejście z pracy niezadowoleniem z pracodawcy związanym m.in. z kulturą organizacyjną, warunkami zatrudnienia czy nawet relacjami z przełożonymi.

W badaniach kandydatów do pracy wielu z nich narzeka na brak informacji zwrotnej z firm, do których aplikowali. Wprawdzie zdecydowania większość HR-owców badanych przez Staffly korzysta w pracy z narzędzi technologicznych, na czele z systemem ATS (który m.in. z automatu potwierdza otrzymanie CV), to nadal wyzwaniem jest informacja o dalszych losach aplikacji, szczególnie w przypadku kandydatów, którzy nie przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.