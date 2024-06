Jak podkreśla Joanna Biederman, dyrektor zespołu Cross Border Staffing w Randstad Polska, cudzoziemcy zwracają uwagę także na inne aspekty zatrudnienia — w tym na atmosferę w pracy (ważną dla 47 proc. badanych ) i możliwości rozwoju zawodowego (35 proc.), którego znaczenie może rosnąć wraz z chęcią dłuższego pobytu w Polsce. Najnowszy raport wskazuje, że chętnych do pozostania u nas na dłużej przybywa – odsetek obcokrajowców, którzy chcą związać swoją zawodową przyszłość z Polską wzrósł w ciągu ostatniego roku z 55 proc. do 59 proc. Najczęściej takie plany mają osoby z wykształceniem zawodowym oraz obcokrajowcy pracujący dziś w Polsce zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Pokonać barierę językową. Znajomość języka przychodzi z czasem

– Zadowolenie z warunków zatrudnienia w Polsce i gotowość obcokrajowców do dłuższego pobytu tutaj, to dobra prognoza dla polskich przedsiębiorstw — podkreśla Marzena Milinkiewicz, dyrektor w Randstad Polska. Zwraca też uwagę, że ponad jedną czwartą zagranicznych pracowników do zmiany pracy motywuje chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji; oznacza to, że ich kompetencje będą coraz wyższe, także jeśli chodzi o znajomość języka, która przychodzi z czasem.

Czytaj więcej Rynek pracy Padł rekord legalnych pracowników z zagranicy w Polsce. Pomogli Azjaci Do prawie 7 proc. wzrósł pod koniec marca udział cudzoziemców w rejestrach ZUS. Podczas gdy łączna liczba osób w systemie ZUS maleje, to obcokrajowców przybywa.

Na razie kwestia komunikacji a konkretnie niewystarczająca znajomość języka polskiego pozostaje główną barierą w podejmowaniu pracy zgodnej z doświadczeniem i kompetencjami — wskazaną przez co drugiego zagranicznego pracownik.

Wprawdzie znaczenie tej bariery maleje (o niewystarczającej znajomości języka polskiego mówiło w najnowszym badaniu 50 proc. cudzoziemców wobec 60 proc. przed rokiem), lecz tylko kilka procent posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym lub biegłym.