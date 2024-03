Taka sytuacja powoduje, że ponad połowa firm biorących udział w badaniu zamierza w tym roku zwiększyć liczbę pracowników szeregowych, najwięcej — firm produkcyjnych (68 proc.). Część braków kadrowych przedsiębiorstwa zamierzają pokonać współpracując z pracownikami decydującymi się na pracę dorywczą. Będą szukać przede wszystkim osób zdecydowanych do wykonywania prac porządkowych, zajmowania się pakowaniem i wykładaniem towaru, kompletowaniem zamówień i przeprowadzaniem inwentaryzacji.

Plusy pracy dorywczej z perspektywy pracownika

Praca dorywcza – jak wynika z badania opinii pracowników – jest często pracą dodatkową. Przyznało tak 59 proc. osób przyjmujących proste zlecenia. W tej grupie dominują studenci (83 proc.). W grupie, dla której zarobek z wykonywania prac dorywczych, jest głównym źródłem dochodu, najwięcej jest osób nieposiadających stałego zatrudnienia i nie będących w trakcie studiów (74 proc.).

Zdecydowana większość uczestników badania wskazała, że na wykonywanie prac dorywczych przeznacza tygodniowo do 20 godzin (67 proc.). Grupa dorabiających od 20 do 40 godzin w tygodniu stanowi jedną czwartą ankietowanych. Tylko 8 proc. respondentów angażuje w realizację dodatkowych zleceń powyżej 40 godzin tygodniowo.

Istotne w pracy dorywczej dla pracowników szeregowych są: możliwość dopasowania do grafiku prywatnych zajęć i planów (86 proc.), szybka wypłata po każdym zleceniu (nawet z dnia na dzień), szybkość znalezienie pracy oraz elastyczność w doborze zleceń i czasie ich wykonania (po 76 proc.).

Mniejsze znaczenie ma zdobywanie doświadczeń zawodowych. I choć praca dorywcza, jest popularna wśród ludzi młodych, to eksperci zwracają uwagę, że może być atrakcyjna także dla osób dojrzałych: – Zatrudnienie na część etatu można potraktować jako sposób na przyciąganie kandydatów szukających równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Odpowiada np. na specyficzne potrzeby osób studiujących, rodziców czy osób na emeryturze. To równocześnie sprytna droga do budowania różnorodnych, wielopokoleniowych zespołów. Skuteczna komunikacja z generacją Z wymaga jednak pełnego zrozumienia wartości i oczekiwań młodych talentów, nie tylko tych związanych z work-life balance. Są pokoleniem cyfrowym, dlatego liczy się szybkość i wielokanałowość. Doskonale weryfikują fakty, dlatego liczy się autentyczność przekazu. Chcą się rozwijać i spełniać w pracy, dlatego liczą się szkolenia, ciekawe projekty, nowe technologie i realny wpływ na otoczenie. Szukają wartości od samego początku – wskazuje Krzysztof Ciok, Head of Absolvent Consulting.