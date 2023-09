Drgnęło w ofertach pracy, ale nadal jest ich mniej niż przed rokiem

Przygotowani na sezon

– Rosnąca miesiąc do miesiąca liczba ogłoszeń w sierpniu ma związek ze zbliżającym się wysokim sezonem, a zatem przewidujemy, że nadchodzące tygodnie i miesiące przyniosą wzrosty zamówień ze strony klientów – twierdzi Marta Surmacz, dyrektor logistyki w Adecco Poland. Wprawdzie od tego wysokiego sezonu dzieli nas jeszcze kilka tygodni, ale – jak wyjaśnia ekspertka– firmy logistyczne, świadome specyfiki polskiego rynku (w tym niedoboru pracowników) planują swoje działania znacznie wcześniej, by zapewnić sobie ciągłość biznesu.

Ten trend potwierdzają też dane raportu Grant Thornton, który zwraca uwagę na 5-proc. rok do roku wzrost liczby ofert dla pracowników fizycznych w sierpniu. Wpłynął na to aż 14-proc. wzrost ogłoszeń skierowanych do kierowców, a także zwiększony wybór propozycji pracy dla kasjerów/sprzedawców. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników w handlu detalicznym, logistyce czy marketingu dostrzega też Marta Szymańska, menedżer rekrutacji stałej i ekspert rynku pracy w Manpower, zwracając uwagę, że chociaż w ujęciu rocznym zauważalny jest spadek liczby ofert, to te sektory wykazują względną stabilizację.

Maciej Michalewski, prezes firmy Element, mówi o stabilności i spokoju widocznym w tym roku na rynku rekrutacji, gdzie zmiany w ujęciu miesięcznym są niewielkie; wprawdzie miesięczne przyrosty nowych ofert na poziomie ok. 290–300 tys. są dalekie od rekordów pierwszych miesięcy zeszłego roku, lecz i tak wyglądają znacznie lepiej niż w czasach pandemii. Wtedy sięgały zaledwie 150–200 tysięcy – przypomina Michalewski.

Hamulec niepewności

Marta Szymańska zaznacza, że rekruterzy Manpower zauważają ostatnio odbicie w rekrutacjach w przemyśle, który po trudniejszym kwartale planuje uzupełnić stanowiska związane z utrzymaniem ruchu oraz wyspecjalizowane stanowiska inżynieryjne. Większe zapotrzebowanie na specjalistów widać także w sektorze finansowym, gdzie są poszukiwani kandydaci na stanowiska księgowe, analityczne, a także finansowe.

Jak jednak ocenia Krzysztof Inglot, założyciel agencji zatrudnienia Personnel Service, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Ukrainy, na razie ani w przemyśle, ani w logistyce nie widać znaczącego wzrostu zapotrzebowania na ręce do pracy. Hamuje go nie tylko niepewność firm co do koniunktury i liczby nowych zamówień. Nie bez znaczenia jest także rozwój automatyzacji, chociaż tempo jej rozwoju jest u nas wciąż wolne.

Widać to po stagnacji na rynku pracy w inżynierii, a także w IT. Według danych Adecco Poland w obu tych branżach w sierpniu opublikowano w internecie nieco mniej nowych ofert pracy niż w lipcu br. i znacznie mniej niż przed rokiem. W branży IT było ich 36,5 tys., o 39 proc. mniej niż w sierpniu zeszłego roku. Raport Grant Thornton zwraca uwagę na spadek liczby ofert dla programistów, która w sierpniu zmniejszyła się o 30 proc. w ujęciu rocznym, i dla administratorów IT (spadek prawie o jedną czwartą).