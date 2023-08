Efekt strajku w Hollywood. Aktorzy muszą dorabiać, żeby starczyło do pierwszego

Nagrania prywatne to nie jedyna opcja – aktorzy mogą też angażować się tu w projekty komercyjne, za które opłata jest wyższa. Średnia cena nagrania Cameo for Business do wykorzystania komercyjnego to 1700 dolarów (ponad 7 tys. zł). Cameo pobiera od aktorów 25 procent na pokrycie swoich kosztów.

Aktorzy liczący na duże pieniądze dzięki Cameo mogą się jednak zawieść. Serwis podaje, że jego twórcy zarabiają "między 5 a 25 tys. dolarów", ale nie precyzuje czy to stawki dzienne, miesięczne czy roczne. Sami aktorzy chwalą sobie możliwość korzystania z serwisu, jako dodatkowego źródła dochodów.

- Jako aktorzy w pewnym sensie czekamy na pocztę z czekiem. Więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To lepsze niż nic – twierdzi Fred Stoller, aktor i komik znany z wielu epizodycznych ról.

Wykonywanie zleceń na Cameo regulowane jest przez zasady SAG-AFTRA. Aktorzy nie mogą w tych klipach odgrywać ról, brać udziału w przesłuchaniach za pomocą Cameo czy wykonywać zadań związanych z obowiązującymi ich gdzie indziej kontraktami (np. promować serialu czy filmu, w którym zagrali).

Cameo współpracuje z SAG-AFTRA – tuż przed strajkiem serwis porozumiał się z gildią aktorów, umożliwiając zaliczanie dochodów osiąganych w ramach Cameo for Business na poczet świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Ułatwia to aktorom osiągnięcie progu dochodów określonego w związkowym planie zdrowotnym. Próg wynosi 26 470 dolarów rocznie i, jak twierdzi SAG-AFTRA, 86 proc. członków go nie osiąga.