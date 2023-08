Przybyło ofert pracy, ale wzrosły też wymagania

O stabilności rynku pracy mówią też eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), zwracając uwagę na rekordowo niski poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce. W lipcu utrzymało się ono na czerwcowym poziomie 5 proc., przy kolejnym spadku liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (782,4 tys.). Jak jednak zwraca uwagę Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii PIE, rekordowo niskiemu bezrobociu towarzyszy obniżony popyt na pracę, niemal we wszystkich branżach, w tym w IT.

Trudny czas rekruterów

Korzystna dla pracowników stabilizacja zmniejsza wprawdzie obawy przed utratą pracy, ale też nie ułatwia poszukiwań nowej. Według lipcowego Monitora Rynku Pracy Randstad średni czas poszukiwania nowego pracodawcy wydłużył się do 3,1 miesiąca z 2,7 miesiąca przed rokiem.

Jak zaznaczają autorzy raportu firm Grant Thornton i Element, w większości badanych przez nich zawodów lipiec przyniósł spadek liczby ogłoszeń o pracy w ujęciu rocznym, przy czym największy miał miejsce w HR. Do specjalistów HR skierowano w minionym miesiącu o 42 proc. mniej ofert niż rok wcześniej, a w przypadku rekruterów ten spadek sięgnął 53 proc., co wskazuje, że na razie ani pracodawcy, ani firmy rekrutacyjne nie przewidują rychłego powrotu ożywienia na rynku pracy. – Niestety, w większości branż rekrutacja została w różnym stopniu ograniczona, przy czym największe spadki widoczne są w branży IT i telekomunikacji, w której w ujęciu rocznym ubyło 40 proc. ofert – twierdzi Łukasz Borowicz, menedżer ds. marki i PR w Olx, dodając że w innych kategoriach spadki w ujęciu rocznym są jednocyfrowe.

Co prawda 285,7 tys. opublikowanych w lipcu ofert pracy dowodzi, że pracodawcy nadal szukają pracowników, ale – jak wynika z danych firm Grant Thornton i Element – oczekiwania wobec kandydatów rosną.

Polak chce dorobić

Na jedną ofertę przypadało w lipcu ok. 5,7 wymagań, najwięcej w czteroletniej historii badania. Najczęściej (w 84 proc. ogłoszeń) wymagano doświadczenia. Jak zwraca uwagę Magdalena Marcinowska, partner w Grant Thornton, nawet w szczycie pandemii, kiedy pracodawcy mocno ograniczyli rekrutacje, nie stawiali przyszłym pracownikom tylu wymogów. – Sugeruje to, że pracodawcy, choć nadal się rozwijają i potrzebują rąk do pracy, to będąc pod presją kosztową, starają się robić to maksymalnie efektywnie – ocenia Marcinowska.