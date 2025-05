Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie, adres ul. M. Pożaryskiego 28, Warszawa 04-703, KRS:0000857831, NIP:5250007684, REGON: 387388984, jako Sprzedawca i Organizator przetargu, ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 435, z obrębu 0058, o powierzchni 2164 m², położonej w województwie pomorskim, powiecie Miasto Gdańsk, w gminie Gdańsk Miasto, w Gdańsku przy ul. Narwickiej 1, o sposobie korzystania „BP – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy”, uregulowanej w księdze wieczystej nr GD1G/00051369/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, zwanej dalej „przedmiotem przetargu”.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 800 000,00 zł netto.

Do ceny netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 280 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert (decyduje data uznania na rachunku bankowym Organizatora przetargu), na rachunek nr: 38 1050 1025 1000 0024 2883 1099 w ING Bank Śląski, z dopiskiem „Wadium – przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w Gdańsku”.

Oferty należy składać wyłącznie na całość przedmiotu przetargu, zgodnie z wymogami co do treści, określonymi w Regulaminie postępowania w sprawie sprzedaży przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 435, obręb 0058, położonej w Gdańsku przy ul. Narwickiej 1, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, do dnia 06.06.2025 r. do godz. 10:00, w zaklejonych nieprzezroczystych kopertach z dopiskiem: „Oferta w pisemnym przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej w Gdańsku. Nie otwierać przed 06.06.2025 r. godz. 11:00”. Na odwrocie koperty należy podać nazwę/imię i nazwisko oraz adres Oferenta. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora przetargu w Warszawie przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 28 w Warszawie (04-703), w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00 lub przesłać na jego wyżej wskazany adres, nie później jednak niż do dnia 06.06.2025 r. godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Organizatora przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora przetargu, adres wskazany wyżej, w pokoju nr 129, w Budynku nr 3, w dniu 06.06.2025 r. o godz. 11:00.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą cenę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny i w każdym czasie. W przypadku odwołania lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Przedmiot przetargu można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem +48 605 144 200 i adresem mailowym dominika.wemberger@iel.lukasiewicz.gov.pl, w dni robocze, od dnia publikacji Obwieszczenia, do dnia poprzedzającego termin składania ofert, w godzinach 9:00 – 14:00, w miejscu jego użytkowania, tj. ul. Narwicka 1, Gdańsk, województwo pomorskie.

Szczegółowe zasady organizacji przetargu określa Regulamin wraz z załącznikami, który wraz z projektem warunkowej umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy: https://iel.lukasiewicz.gov.pl.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z Uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia przedmiotu przetargu równej co najmniej cenie wywoławczej netto.

Wadium wpłacone przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte (nie zostały wybrane lub zostały odrzucone) zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli zawarcie umowy we wskazanym terminie i miejscu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Termin związania ofertą wynosi 180 dni od dnia otwarcia ofert.

Zawarcie warunkowej umowy w formie aktu notarialnego odbędzie się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu, po uzyskaniu zgody Prezesa Centrum Łukasiewicz. W przypadku gdy Organizator przetargu uzyska odmowę udzielenia zgody, o której mowa wyżej, umowa pomiędzy stronami nie zostanie zawarta a wniesione wadium zostanie niezwłocznie zwrócone Oferentowi w pełnej wysokości.

Warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości – pod rygorem nieważności umowy – jest także brak wykonania przez Krajowy Zasób Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, prawa pierwokupu na podstawie przepisu art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2024 r., poz. 1026).

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po zawarciu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej.

