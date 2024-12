Kawa na świecie najdroższa od prawie 50 lat. W 2025 r. będzie nadal drożeć

Światowe ceny kawy wzrosły do poziomu nie notowanego od 47 lat na skutek niepogody w Brazylii i Wietnamie. To zmusiło największych dystrybutorów (np. Nestlé) do podwyżki cen, a konsumentów do szukania tańszych odmian.