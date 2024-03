Krzysztof Hetman: Komisarz Janusz Wojciechowski się na rolnictwie nie zna

- Panu komisarzowi Wojciechowskiemu udało się na pewno jedno — połączył w proteście rolników w całej Europie – dodał Krzysztof Hetman. Przeciwko Zielonemu Ładowi protestują nie tylko polscy rolnicy, ale i czescy, niemieccy, belgijscy, holenderscy oraz francuscy. Zdaniem ministra to polski komisarz "dał twarz" Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

Czytaj więcej Rolnictwo Protesty rolników nie wygasną. Winne dezinformacja i katastrofa komunikacyjna Unii Gniew rolników to skutek braku konsultacji w sprawie Zielonego Ładu, a trwające w całej Unii protesty mają charakter godnościowy. Unijni urzędnicy zbierają żniwo swojej nonszalancji – realizacja Zielonego Ładu staje pod znakiem zapytania. Swoje dokłada też rosyjska dezinformacja.

Minister hetman powiedział w TVN24, że kiedy jeszcze pracował w Parlamencie Europejskim, było wiadomo, że Komisja Europejska, komisarz Wojciechowski mieli ekspertyzy w których wielu ekspertów ostrzegało, że zasady związane z Zielonym Ładem, dotyczące rolnictwa, mogą zachwiać bezpieczeństwem żywnościowym w Unii Europejskiej.



Zdaniem Hetmana, to komisarz Wojciechowski jest winien eskalacji rolniczych protestów w Europie. - On jest tego autorem, on dał temu twarz, on to przeprowadzał, on się upierał, mimo wielu sygnałów ostrzegawczych, które dostawał - powiedział minister rozwoju.

Premier Donald Tusk zwołał szczyt rolniczy

W czwartek 29 lutego premier Donald Tusk zwołał szczyt rolniczy, po serii coraz większych manifestacji rolników, najpierw w całym kraju, a we wtorek w Warszawie. Rolnicy blokowali stolicę i protestowali pod Sejmem i kancelaria premiera