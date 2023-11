NIK: Minister rolnictwa nie prosił o listę importerów ukraińskiego zboża

To zaskakująca wiadomość, ponieważ Robert Telus obiecywał od kwietnia, gdy został ministrem rolnictwa w miejsce zdymisjonowanego Henryka Kowalczyka, że tę listę opublikuje, miała to być „kwestia dni”. Co więcej, powiedział we wrześniu, że prosił KAS o tę listę. – Kilka razy pisałem do Administracji (KAS – red.), żeby przedstawiła listę, ale odpisuje, że nie może tego zrobić – powiedział we wrześniu w rozmowie z Money.pl. Poprosiliśmy biuro prasowe MRiRW o komentarz w tej sprawie, opublikujemy go, gdy trafi do redakcji.

Minister nie dotarł do listy, natomiast listę wszystkich importerów zboża miała okazję oglądać redakcja, zboże z Ukrainy (konsumpcyjne i paszowe) sprowadzali globalni importerzy, ale też wielki poducent pasz, czołowe spółki drobiarskie i paszowe. Dwóch największych importerów sprowadziło ziarno za pół miliarda złotych każdy.

Ile zboża w zbożu?

Gdy wybuchła afera zbożowa, zboże techniczne było jednym z argumentów, że Polska kompletnie sobie nie radzi z kontrolą importu surowców zza wschodniej granicy. I to prawda, choć jak się okazało po analizie kontrolerów NIK, było go naprawdę niewiele: na 3,4 mln ton sprowadzonego zboża jako techniczne wjechało do Polski tylko 102,9 tys. ton zboża, czyli 3 proc.

Zboże to kursowało po rynku i firmy z branży doskonale je widziały. – Widoczne na rynku były oferty na rzepak i zboża tzw. techniczne zwłaszcza w drugiej połowie 2022 r. od firm, które upatrywały w tym procederze szczególnie łatwy sposób na biznes – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” Arkadiusz Barylski, dyrektor zarzdzający z firmy BZK Group. Tłumaczy, że ceny zboża technicznego mogły być atrakcyjne wobec zboża paszowego czy konsumpcyjnego, ponieważ surowiec ten przechodził przyspieszoną procedurę celną, bez kontroli weterynaryjnej lub sanepidowskiej. Dlatego zboże to omijało wielotygodniowe kolejki oczekujących na badania na granicy. – Nie byliśmy zainteresowani zakupem takiego surowca i ostrzegaliśmy również inne firmy, aby nie korzystały z takich „okazji” – pisze Barylski.

Czytaj więcej Rolnictwo Kto i ile zboża sprowadził z Ukrainy. Afera bije w nieudolny rząd Morawieckiego NIK ustalił: rządzący zbagatelizowali problem ze zbożem z Ukrainy, potem działali opieszale i nieskutecznie. Chaos na polskim rynku pogłębiły wypowiedzi ministra rolnictwa, jego niepoparta analizami ocena sytuacji okazała się błędna.

Jednak nie wszyscy byli tak ostrożni, Jędrzejczyk poinformował, że prokuratura w Rzeszowie po połączeniu 90 spraw z całej Polski skierowała do sądu akt oskarżenia wobec niewskazanych z nazwy firm, w związku z wykorzystaniem 100 ton zboża technicznego. Zboże było poza kontrolą państwa, ponieważ według NIK Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Weterynaryjna, Sanitarna oraz Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie przeprowadzały kontroli jakości tego zboża i rzepaku. Co więcej, kontroli celno-skarboowych nie podejmowały także urzędy celno-skarbowe. Organy KAS wszczęły natomiast 88 postępowań przygotowawczych, a inspekcje skierowały 16 zawiadomień do organów ścigania w zakresie niezgodnego z deklaracjami wykorzystania zboża technicznego.