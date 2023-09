Minister rolnictwa: Polska może się nie zgodzić na wejście Ukrainy do UE

- Oczywiście, że o tym mówimy. Właśnie to, co teraz robimy, to nasze mocne stanowisko, to co zrobiliśmy 15 kwietnia, to właśnie jest budowanie możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli my nie zbudujemy dzisiaj tych narzędzi, to na pewno Polska się na to nie zgodzi, żeby Ukraina weszła. My dziś musimy zbudować narzędzia, bo z produktami ukraińskimi będziemy żyć dłużej - powiedział Robert Telus, który zasiada w Sejmie jako członek prezydium klubu PiS.

Ukraina w UE. Polska może się nie zgodzić?

Na uwagę, że Unia zaczęła się od wspólnego rynku minister odparł: - Tak, ale gdy Polska wchodziła do UE, to musieliśmy spełniać warunki, te warunki były nam postawione bardzo rygorystyczne. I my musimy postawić Ukrainie warunki. Na tej zasadzie, która jest w tej chwili, nigdy polskie rolnictwo nie wygra z ukraińskim rolnictwem. Tam jest kilkaset tysięcy gospodarstw, to jest całkowicie inne rolnictwo - podkreślał minister.

- Dziwię się, że niektóre media w Polsce, polskojęzyczne, nie rozumieją tego naszego stanowiska. To jest budowanie tej przyszłości polskiego rolnictwa i my to będziemy robić, bo to jest w interesie - dodał.

Minister został dopytany, czy Polska może nie zgodzić się na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. - Jeżeli nie zbudujemy tych narzędzi. I my to mówimy w Unii Europejskiej, że przede wszystkim musimy zbudować warunki do tego, żeby Ukraina weszła - odpowiedział Telus.