Rząd Rumunii poprawił stan techniczny kilkudziesięciu szlaków kolejowych łączących ten kraj z Ukrainą. Obecnie trwają prace na Dunaju, aby ułatwić korzystanie z tej rzeki przez więcej barek, trwa zatrudnianie pilotów łodzi motorowych, aby były możliwe rejsy nocą. Resort transportu wykorzysta w porcie środki unijne na naprawę i wzmocnienie istniejących struktur, zbuduje nowe dogi dojazdowe, ronda i dostęp do ramp, a ponadto uruchomi cyfrowy system zarządzania ruchem.

- To dowód, że Rumunia podejmuje prawdziwe wysiłki we wspieraniu Ukrainy umożliwiając tranzyt zboża, ale także stara się zwiększyć połączenia w regionie — powiedział premier Marcel Cipolacu na posiedzeniu rządu.

Konstanca jest najważniejszym zastępczym szlakiem eksportowym dla Ukrainy, zboże trafia do tego portu transportem drogowym, kolejowym i rzecznym po Dunaju. Przedstawiciele władz w Bukareszcie chcą zwiększyć dwukrotnie do 4 mln ton miesięcznie zdolności przeładunkowe ukraińskiego zboża w najbliższych miesiącach. Po 7 miesiącach tego roku przez port w Konstancy przeszło 8,1 mln ton ukraińskiego zboża. Ten eksport może wzrosnąć do 35 mln ton w każdej kampanii, jeśli wprowadzi się zmiany w funkcjonowaniu portu — stwierdził szef ukraińskiego związku handlarzy zbożem UGA w relacji Reutera.