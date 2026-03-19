Mariusz Chyżyński (2P), Kamila Jagoda Mikołajek (L), Joanna Agnieszka Humka (2L) i Ewa Moroz- Kaczyńska (P) na sali Sądu Rejonowego w Hajnówce
Aktywiści zostali zatrzymani w 2022 r. Najpierw oskarżono ich o pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy, a po trwającym dwa lata śledztwie zmieniono zarzuty na przewożenie migrantów, dostarczanie im jedzenia i ubrania, udzielanie porad prawnych, schronienie oraz umożliwianie im odpoczynku. Sformułowanie części zarzutów brzmiało jak chęć ukarania za przestrzeganie powszechnych norm moralnych: pomocy chorym, wycieńczonym ludziom, znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia. Sąd w Hajnówce wszystkich uniewinnił w zeszłym roku, a teraz prokuratura wycofała apelację i uniewinnienie się uprawomocniło. Sprawę wycofania apelacji analizował Prokurator Generalny Waldemar Żurek.
Roberta Bąkiewicza, samozwańczego lidera Ruchu Obrony Granic za wyczyny na granicy polsko-niemieckiej w czerwcu 2025 r., państwo z początku oskarżać nie chciało. Mimo że opublikował w internecie filmik, na którym obraża funkcjonariuszy ŻW i SG i zapowiada, że „wszyscy będziecie kiedyś za to odpowiadać”. A potem już bez kamery zarzuca im zdradę i grozi rozliczeniem. Oskarżenia powtórzono na X. W śledztwie badano też wątek wezwania internautów do udostępnienia informacji o prywatnym życiu jednej z funkcjonariuszek. Chętnych do prowadzenia sprawy nie było. Dopiero interwencja szefowej Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i decyzja prokuratora krajowego Dariusza Korneluka umożliwiła postawienie zarzutów z art. 226 Kodeksu karnego, czyli znieważenia funkcjonariuszy.
Mundurowi byli na służbie, wykonywali rozkazy i tłumaczyli Bąkiewiczowi, że ich zadaniem jest monitorowanie granicy pod kątem odsyłania z Niemiec do Polski nielegalnych migrantów. To jednak „obywatelskim patrolom” Bąkiewicza nie pasowało, może dlatego, że obecność mundurowych chroniła potencjalnych migrantów (nieobecnych zresztą) – także przed prawicowymi aktywistami.
Sąd w Słubicach oddalił zarzuty stwierdzając, że „wszystkie czyny zarzucone Robertowi Bąkiewiczowi w akcie oskarżenia nie noszą znamion przestępstwa” i umorzył postępowanie. Uzasadnienie decyzji zostało utajnione, nie poznamy więc motywów decyzji sądu. Ale prokuratura zapowiada apelację.
Na Bliskim Wschodzie trwa krwawa wojna. Organizacje międzynarodowe ostrzegają o możliwej kolejnej fali uchodźczej. A państwo znów będzie musiało decydować po czyjej stronie stanie.
