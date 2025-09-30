Aktualizacja: 30.09.2025 07:59 Publikacja: 30.09.2025 07:00
Maria Luís Albuquerque, komisarz Unii Europejskiej do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych
Foto: EPA/OLIVIER HOSLET
Przez całe nasze życie pieniądze kształtują niektóre z najważniejszych decyzji dotyczących kupna domu, założenia rodziny i wychowania dzieci czy planowania przejścia na emeryturę. Nasza umiejętność podejmowania trafnych decyzji finansowych – jak planujemy budżet, jak wydajemy pieniądze i gromadzimy oszczędności – wpływa na jakość naszego życia, nasz dobrostan i możliwości. Wielu z nas uczy się jednak zarządzać finansami metodą prób i błędów.
Dzięki wiedzy i odpowiednim narzędziom każdy może podejmować takie decyzje z pełną świadomością. Wiedza finansowa to: umiejętność prowadzenia budżetu, obrony przed nadużyciami finansowymi czy unikania nadmiernego zadłużenia, a także umiejętność długoterminowego pomnażania oszczędności.
Niestety poziom wiedzy finansowej w UE jest bardzo niski, wysokim może się pochwalić – jak wynika z najnowszego badania – tylko 18 proc. obywateli Unii. Nie dla wszystkich punkt startu jest taki sam. Kobiety często doświadczają luki płacowej, wiele z nich ma przerwy w karierze zawodowej, co uszczupla ich oszczędności. Rodziny o niskich dochodach są bardziej narażone na trudności finansowe. Osoby starsze mogą mieć problemy z obsługą bankowości internetowej i padać ofiarą oszustów. Migranci mogą nie rozumieć lokalnego systemu finansowego. Może to destabilizować ich sytuację finansową, a nawet prowadzić do wykluczenia finansowego.
Dlatego Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą wiedzy finansowej. Naszym celem jest wspieranie Europejczyków na każdym etapie: od wczesnych lat życia, gdy dzieci uczą się w szkole, jak działają pieniądze, po wiek dojrzały, gdy celem jest przygotowanie się do emerytury. Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno na rozwijanie umiejętności finansowych.
Podstawowa znajomość takich pojęć jak stopy procentowe, inflacja czy możliwości inwestycyjne, może mieć zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa czy niezależności finansowej. Niektórzy już mogą znać organy publiczne i organizacje konsumenckie działające w ich otoczeniu lub online, które mogą pomóc w zaspokojeniu konkretnych potrzeb dotyczących edukacji finansowej. W nadchodzących latach działania te ruszą ze zdwojoną siłą w całej UE.
Wiedza to jednak tylko część sukcesu. Obywatele potrzebują również praktycznych możliwości oszczędzania. Zbyt często pieniądze po prostu tkwią na rachunkach bieżących lub oszczędnościowych. Są tam bezpieczne, to prawda, ale tracą wartość z powodu inflacji. Inwestowanie może wydawać się skomplikowane lub ryzykowne, ale jeśli jest realizowane mądrze, w perspektywie średnio- i długoterminowej, może chronić oszczędności, pomnażać je i pomagać w osiąganiu celów życiowych. Inwestując swoje pieniądze, obywatele pomagają jednocześnie finansować europejskie firmy, napędzając innowacje, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy.
Czytaj więcej
Nie potrzebujemy w Unii 27 rynków kapitałowych, potrzebujemy jednego, by firmy szukające finansow...
Aby ułatwić inwestowanie i uczynić je bardziej przystępnym, Komisja wprowadza plan działania dotyczący rachunków oszczędnościowo-inwestycyjnych. Rachunki te bardzo przypominają rachunek bankowy, ale z istotną różnicą: umożliwiają obywatelom bezpośrednie inwestowanie w akcje, obligacje lub fundusze – począwszy już od 10 euro lub równoważności tej kwoty. Rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne są proste i przejrzyste oraz często wiążą się z korzyściami podatkowymi. I co najważniejsze, posiadacze takich rachunków mają pełną kontrolę nad tym, gdzie trafiają ich pieniądze.
W niektórych państwach UE rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne już teraz cieszą się dużym powodzeniem. W innych rachunki te istnieją, ale nie oferują funkcji lub zachęt, które mogłyby je uczynić atrakcyjnymi. Nasz plan działania opiera się na najlepszych przykładach z Europy i całego świata. Zachęcamy wszystkie państwa członkowskie do jego przyjęcia. Cel jest jasny: udostępnienie tej możliwości wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają.
Przyszła konkurencyjność Europy zależy od przekierowania oszczędności na produktywne inwestycje. Chodzi także o coś więcej – obywatele zasługują na to, aby nagrodą za ich ciężką pracę było z biegiem czasu większe bezpieczeństwo finansowe i bogactwo.
Komisja Europejska stawia sobie za cel stworzenie unii oszczędności i inwestycji, która służy wszystkim. Lepsza wiedza finansowa i sprawiedliwy dostęp do możliwości inwestycyjnych zapewnią każdemu poczucie sprawczości i bezpieczeństwa oraz pozwolą lepiej przygotować się na przyszłość.
Nadszedł czas, aby oszczędności Europy zaczęły pracować – z korzyścią dla każdego z nas, dla naszych rodzin i dla naszego wspólnego dobrobytu.
Tytuł i śródtytuły od redakcji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przez całe nasze życie pieniądze kształtują niektóre z najważniejszych decyzji dotyczących kupna domu, założenia rodziny i wychowania dzieci czy planowania przejścia na emeryturę. Nasza umiejętność podejmowania trafnych decyzji finansowych – jak planujemy budżet, jak wydajemy pieniądze i gromadzimy oszczędności – wpływa na jakość naszego życia, nasz dobrostan i możliwości. Wielu z nas uczy się jednak zarządzać finansami metodą prób i błędów.
Główny problem z planem pokojowym Donalda Trumpa polega na tym, że Hamas ma natychmiast pójść na totalne ustępst...
Na razie perspektywy zbudowania silnego, jednolitego głosu Polski, uwzględniającego wszystkie potrzeby i interes...
PO szczęścia nie ma i dlatego możemy obserwować pojedynek między Rafałem Trzaskowskim i Marcinem Kierwińskim w s...
Chiny przywiązują dużą wagę do statusu i wpływu Polski w Europie i na świecie, zawsze stawiają stosunki chińsko-...
Dla pewnych środowisk w Polsce fakt, że między Warszawą i Berlinem może dochodzić do zasadniczych różnic, a nawe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas