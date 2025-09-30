Przez całe nasze życie pieniądze kształtują niektóre z najważniejszych decyzji dotyczących kupna domu, założenia rodziny i wychowania dzieci czy planowania przejścia na emeryturę. Nasza umiejętność podejmowania trafnych decyzji finansowych – jak planujemy budżet, jak wydajemy pieniądze i gromadzimy oszczędności – wpływa na jakość naszego życia, nasz dobrostan i możliwości. Wielu z nas uczy się jednak zarządzać finansami metodą prób i błędów.

Dzięki wiedzy i odpowiednim narzędziom każdy może podejmować takie decyzje z pełną świadomością. Wiedza finansowa to: umiejętność prowadzenia budżetu, obrony przed nadużyciami finansowymi czy unikania nadmiernego zadłużenia, a także umiejętność długoterminowego pomnażania oszczędności.

Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą wiedzy finansowej. Naszym celem jest wspieranie Europejczyków na każdym etapie życia

Czym grozi brak wiedzy finansowej

Niestety poziom wiedzy finansowej w UE jest bardzo niski, wysokim może się pochwalić – jak wynika z najnowszego badania – tylko 18 proc. obywateli Unii. Nie dla wszystkich punkt startu jest taki sam. Kobiety często doświadczają luki płacowej, wiele z nich ma przerwy w karierze zawodowej, co uszczupla ich oszczędności. Rodziny o niskich dochodach są bardziej narażone na trudności finansowe. Osoby starsze mogą mieć problemy z obsługą bankowości internetowej i padać ofiarą oszustów. Migranci mogą nie rozumieć lokalnego systemu finansowego. Może to destabilizować ich sytuację finansową, a nawet prowadzić do wykluczenia finansowego.

Dlatego Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą wiedzy finansowej. Naszym celem jest wspieranie Europejczyków na każdym etapie: od wczesnych lat życia, gdy dzieci uczą się w szkole, jak działają pieniądze, po wiek dojrzały, gdy celem jest przygotowanie się do emerytury. Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno na rozwijanie umiejętności finansowych.