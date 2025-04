Podobnie Tusk. Gdy dziś słuchamy, jak nawołuje do repolonizacji przemysłu, zwiększenia zadłużenia państwa czy zatrzymania imigracji, to mocno się dziwimy, porównując jego deklaracje sprzed dosłownie dwóch lat. Gdy widzimy, jak ochoczo wzmacnia mur na granicy z Białorusią czy kontynuuje budowę CPK, łapiemy się za głowy, bo przecież jeśli ktoś nie ma procesów kognitywnych na poziomie rozwielitki, musi pamiętać, jak bardzo lider PO krytykował obie te inwestycje. Gdy obserwujemy, że jego rząd jest najliczniejszy od 1989 roku, to musimy sobie zadawać pytanie, gdzie podziała się troska o pieniądze podatników trwonione na rozbudowaną administrację.

Jednak to właśnie ci dwaj politycy, mistrzowie zmieniania poglądów, zdominowali polskie życie publiczne na 20 lat. To nie przypadek, bo być popularnym oznacza właśnie umiejętnie porzucać (przynajmniej czasowo) swoje poglądy i propagować te, z którymi nie było się kojarzonym.

Dlaczego Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg nie mają szans wygrać wyborów prezydenckich?

To dlatego żadnych szans na prezydenturę nie mają dziś Sławomir Mentzen czy (po drugiej stronie) Adrian Zandberg. Mają silne przekonania, spójny światopogląd, ale właśnie to czyni ich panami marginesu. Nie potrafią wyjść poza swoje poglądy, nie potrafią nie być Mentzenem i Zandbergiem. Jedyne, co umieją, to dobitnie i z marsowym czołem klepać swoje ideologiczne mantry. Dlatego będą z ławki rezerwowych przyglądać się rozgrywce między Trzaskowskim i Nawrockim, dwoma kandydatami, którzy udają, że nie są sobą.

Jeśli umiejętność wyjścia poza siebie, zaprzeczenia sobie, wiarygodnego wygłaszania opinii dotychczas będących narracją innych jest kluczem do sukcesu, to znaczy, że pisowcy śmiejący się z przedstawionego na początku artykułu dowcipu, śmieją się z samych siebie, bo de facto przyznają, że rywal ich kandydata ma duże szanse na zwycięstwo. Dlaczego? Bo potrafi nie być sobą i głosić wcześniej nieobecne w jego retoryce poglądy. Tak właśnie zdobywa się serca Polaków. A przynajmniej większości z nich.