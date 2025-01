Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Tomasz Krzyżak: Czy święty papież Polak pomoże Karolowi Nawrockiemu wygrać wybory PiS nie od dziś jest przekonany, że Opatrzność wyznaczyła mu szczególną rolę w dziejach Polski i świata. Czy fakt, że wybory prezydenckie wyznaczono na 18 maja, dzień 105. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II jest tego oznaką?

Karol Nawrocki chce pozyskać elektorat Konfederacji

Dotychczas dłuższych wypowiedzi Nawrocki udzielał sporadycznie. Z mediami rozmawiał głównie w tematach dla siebie wygodnych lub uciekał od odpowiedzi na trudne pytania. Wizerunkowo przedstawiał się jako twardy gracz, sportowiec, bokser, człowiek silny i wytrzymały, który nosi lodówkę na ramieniu, biega w bawełnianym dresie niczym filmowy Rocky i jest w stanie pokonać faworyta w wyścigu o prezydenturę.

Teraz wraca do budowania poważnego wizerunku, nie szarżuje z przekazami z siłowni, zrzuca dres, wkłada garnitur i mierzy się z trudnymi pytaniami oraz narzuca temat debaty. Tym bardziej, że kwestie światopoglądowe zawsze rozpalały dyskusję w Polsce, takie jak aborcja czy związki partnerskie. A z czyimi poglądami bliskie jest stanowisko, by nie podpisywać ani ustawy przywracającej kompromis aborcyjny, ani wprowadzającej związki partnerskie, a do tego kwestionujące wejście Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej? Oczywiście, to stanowisko bliskie Konfederacji. Zatem Sławomir Mentzen ma konkurenta w walce o skrajnie prawicowego wyborcę.

Karol Nawrocki w temacie aborcji radykalniejszy od Jarosława Kaczyńskiego

„Trzeba przynajmniej spróbować zbudować w sprawach obyczajowych kompromis między myśleniem konserwatywnym a liberalnym” – tak w grudniu 2024 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o aborcji w wywiadzie dla „Tygodnika Solidarność”. Prezes PiS przekonywał, że „państwo nie powinno zbyt głęboko ingerować w ludzką prywatność”.

Te słowa mogły zaskakiwać, bo to właśnie za rządów PiS Trybunał Konstytucyjny wpłynął na drastyczne zaostrzenie prawa aborcyjnego. Dziś prezes PiS mówi, że „decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji naruszała to poczucie [prywatności] i dlatego wywołała tak silny sprzeciw”. Politycy PiS również przyznawali publicznie, że władzę stracili właśnie przez decyzję TK, kiedy protesty społeczne sprawiły, że zeszli z rekordowego poziomu poparcia wynoszącego ponad 40 proc. i nigdy już do niego nie wrócili. Tymczasem Karol Nawrocki prezentuje inną optykę, bliższą Konfederacji.