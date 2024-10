Estera Flieger: Dokąd zmierza Trzecia Droga?

PSL i Polska 2050: każde pójdzie swoją drogą?

„Myślę, że po wyborach prezydenckich będziemy musieli oswajać się z myślą, że jednak dalej PSL idzie samo, że już nie będzie Polski 2050. Obawiam się, że będzie to projekt, który się już wtedy skończy", mówił w TVP INFO Jarosław Rzepa z PSL. Rozpad Trzeciej Drogi w tym czasie prognozuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.



Sytuacja pomiędzy PSL a pozostałymi ugrupowaniami wchodzącymi w skład koalicji rządzącej będzie coraz bardziej napięta.

Pytanie brzmi, czy Trzecia Droga zdoła zachować jedność do wyborów prezydenckich. Wiele wskazuje na to, że pójdzie do nich jednak osobno. „PSL musi mieć również alternatywną koncepcję”, wobec braku jasnej deklaracji ze strony lidera Polski 2050 stwierdził w Radiu WNET Marek Sawicki z PSL. Polityk zapowiedział, że temat zostanie poruszony podczas zaplanowanej na sobotę Rady Naczelnej w Tarnowie. „Szymon Hołownia jest kandydatem na prezydenta” – takie przekonanie wyraził w piątek na antenie RMF FM Paweł Zalewski.

Jeśli Szymon Hołownia faktycznie zdecyduje się na start, postawi w trudnej sytuacji lidera PSL: czy Władysław Kosiniak-Kamysz stanie do wyścigu, mając w pamięci to, że w 2020 roku zdobył 2,6 procent głosów? Zaryzykuje wówczas kolejną porażkę i tym samym osłabi swoją pozycję wśród ludowców, a nie jest tajemnicą, że niektórzy z nich ciążą ku PiS.



Czytaj więcej Polityka O co chodzi politykom PSL w sprawie związków partnerskich? Prof. Ewa Marciniak: chcą być w kontrze Wzrost poparcia dla Konfederacji trzeba oceniać w kontekście poparcia dla Trzeciej Drogi. Porównanie obu elektoratów sugeruje, że mamy do czynienia z przepływem wyborców wobec różnych nieoczywistości Trzeciej Drogi, między innymi związanych z poparciem dla zmiany prawa aborcyjnego, dla związków partnerskich - uważa prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentowała w ten sposób wyniki ostatnich sondaży. Prof. Marciniak oceniła, że te właśnie kwestie mogą zaważyć na przyszłości koalicji rządzącej.

Konfederacja i PiS czują miętę do PSL

Zresztą do Władysława Kosiniaka-Kamysza oko puszcza dziś tak PiS, jak i Konfederacja. Z mównicy sejmowej chwalił go prezydent Andrzej Duda. Kilka miesięcy temu politycy prawicy ochoczo brali w obronę wicepremiera i ministra obrony narodowej, kiedy Donald Tusk zobligował go do przygotowania zaledwie przez weekend ustawy – w skrócie – regulującej używanie broni przez wojsko na granicy polsko-białoruskiej. Przypominali wówczas, że jest „przystawką”, a przyjmując ofertę PiS mógł być przecież premierem (choć idąc do wyborów sami nie oszczędzali PSL).