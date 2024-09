W badaniu z czerwca 49 proc. respondentów stwierdziło, że Ukraińców charakteryzuje „inna kultura”. Badani zostali zapytani, co ich zdaniem oznacza „inna kultura”. Wybijały się odpowiedzi: „inne normy, zasady, zwyczaje”, „inna religia/wiara”, „wschodnia mentalność, sowiecka kultura – brak dbałości o dobro wspólne”, „postawa roszczeniowa” oraz „brak kultury osobistej”.

Integracja imigrantów (nie piszę tu nawet o asymilacji, czyli stanie najbardziej pożądanym) staje się tym trudniejsza, im bardziej ich kultura różni się od tej kraju przyjmującego i im więcej ich jest. Skrajnym przykładem takich trudności jest sytuacja Francji z muzułmanami, zresztą w ogromnej części już obywatelami francuskimi. W przypadku Ukraińców mamy do czynienia z mniejszym rozziewem kulturowym, za to z ogromną liczbą ludzi.

Mniejszym – nie znaczy, że nieistniejącym. Ciekawe są pod tym względem najnowsze badania stosunku Polaków do uchodźców z Ukrainy, systematycznie od 2022 r. przeprowadzane przez zespół dr. Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Im dłużej uchodźcy z Ukrainy w Polsce są, tym większa staje się grupa wskazująca na niekompatybilność kulturową Ukraińców. W najnowszym badaniu z czerwca tego roku 49 proc. respondentów stwierdziło, że Ukraińców charakteryzuje „inna kultura”; przeciwnie uznało 26 proc., zaś 23 proc. nie miało zdania. Badani zostali zapytani, co ich zdaniem oznacza „inna kultura” (pytanie było otwarte). Wybijały się odpowiedzi: „inne normy, zasady, zwyczaje”, „inna religia/wiara”, „wschodnia mentalność, sowiecka kultura – brak dbałości o dobro wspólne”, „postawa roszczeniowa” oraz „brak kultury osobistej”.

Redaktor Zaremba będzie zapewne twierdził, że te odpowiedzi odbijają to, co sączą ludziom do ucha przeciwnicy obecności Ukraińców w Polsce. Ja uważam, że to po prostu skutek coraz bogatszego doświadczenia w obcowaniu z tą mniejszością.

Rozczarowanie jest obustronne. Piotr Zaremba przywołuje w tej kwestii badanie Centrum Mieroszewskiego na temat stosunku Ukraińców do Polaków. Ja mam natomiast przed sobą kwietniowe badanie Centrum im. Razumkowa, które przynosi obraz zmiany bez porównania głębszej. Zapytano o stosunek do poszczególnych krajów. W lutym 79 proc. Ukraińców uznawało, że Polska jest krajem przyjaznym, w kwietniu – już tylko 58 proc. Oczywiście można powiedzieć, że stosunek do kraju to niekoniecznie to samo co stosunek do jego obywateli. Niemniej trudno nie widzieć tutaj związku.