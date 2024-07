Marek Migalski: Trzecia Droga powinna wystawić dwóch kandydatów na prezydenta RP

Uważam, że obie propozycje są błędne i Trzecia Droga powinna wystawić dwóch pretendentów na urząd prezydenta RP. Pierwszym (i oczywistym) musi być Hołownia – to wciąż najważniejsza wartość całej formacji. Być może minęło już pierwsze zauroczenie marszałkiem Sejmu, ale to nadal jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich polityków, zajmujący w rankingach zaufania prawie zawsze miejsce na podium. Rezygnacja z jego startu, nawet jeśli nie miałby szansy na wejście do drugiej tury, byłaby poważnym błędem.

Nieco inaczej rzecz ma się z ludowcami. Nie powinni oni po prostu poprzeć lidera Polski 2050 jako wspólnego kandydata, bo tak się po prostu nie robi. Przykład Unii Wolności z 2000 roku jasno to pokazuje – poważna partia nie może nie wystawić swojego kandydata i wyparować na czas najbardziej emocjonującej Polaków kampanii. Kto znika ze świadomości społecznej, znika także z polityki. Dlatego właśnie PSL powinno wystawić jakiegoś swojego polityka. Nie po to, żeby wygrał tę elekcję, bo to niemożliwe, ale po to, by przypominał wyborcom o istnieniu tej partii. Prawdą jest, że te wybory nie są specjalnością ludowców i średnia wyników ich kandydatów po 1989 roku (nie licząc starcia z 1990 roku) to mniej niż 3 proc. Tak się po prostu dzieje, że elektorat PSL chętnie chodzi do elekcji samorządowej, mniej chętnie do parlamentarnej i zupełnie nie interesuje się prezydencką.

Przeciwnicy Polski 2050 i PSL liczą na rozwód obu formacji

Ludowcy jednak powinni wystawić swojego kandydata (z powodów, o których pisałem), choć pewnie nie będzie to ich prezes, bowiem jego słaby (co oczywiste) wynik mógłby być wykorzystany przez jego partyjnych konkurentów do walki wewnętrznej. Rozwiązaniem jest znalezienie jakiegoś innego, bezpiecznego i kojarzonego z PSL polityka. Takiego zresztą, który w czasie kampanii nie uległby pokusie toksycznej rywalizacji z przewodniczącym Polski 2050.

Wspólny wynik Hołowni i owego ludowego kandydata na pewno wynosiłby kilkanaście procent i zamknąłby temat śmierci politycznej Trzeciej Drogi. Jej liderzy chyba mają świadomość, że obecnie doświadczają najcięższego okresu swej współpracy. Jeśli go przetrwają, już za kilka miesięcy ich wspólna formacja wróci na stałe na trzecie miejsce w sondażach, a po wyborach prezydenckich powinna jeszcze się wzmocnić, co byłoby dobrym prognostykiem przed elekcją parlamentarną dwa lata później. Wszyscy konkurenci Hołowni i Kosiniaka-Kamysza chcą ich politycznego rozwodu. To dobry argument na rzecz trwania razem.