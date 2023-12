Prezesi, dyrektorzy, kierownicy, reporterzy, prezenterzy czy etatowi komentatorzy w mediach publicznych, muszą więc liczyć się z oskarżeniami o kradzież. Jeśli jakiś obywatel lub obywatele, fundacje czy stowarzyszenia demokratyczne, złożą pozew, to niewykluczone, że propagandyści będą musieli zwrócić pieniądze. Nie wykonali dobrze swojej pracy, wielu obywateli poczuło się okradzionych, zatem wynagrodzenie się nie należy. Za propagandę mają płacić partie polityczne ze składek swoich zwolenników, a nie z budżetu państwa.

Zdolność do myślenia oczywistego powinna towarzyszyć wszystkim mediom publicznym. Na tym polega profesjonalizm. To on ma bronić dziennikarstwa i zarządzania mediami przed degeneracją. W odróżnieniu od mediów prywatnych, które politycznie mogą być, jakie chcą. Wnioski z tego są systemowe. To one chronią demokrację, polityków i dziennikarzy, przeciwdziałają okradaniu obywateli. Samo dobro. Propagandyści na całym świecie muszą zatem zniknąć z mediów publicznych oraz tych kupionych za państwowe pieniądze.

Winy propagandystów nie relatywizują się

Każdy propagandysta jest tak samo winny. Od polityków trudno wymagać, aby nie działali we własnym interesie, czyli chwalili siebie jak najbardziej i jak najczęściej. Z prawdą nie musi to mieć nic wspólnego. Taka jest specyfika polityki – jej celem jest władza za wszelką cenę. Potem często przychodzi poczucie pychy i bezkarności, brak taktu lub zwykle chamstwo, a wszystko to jako wynik słabej wyobraźni, nie mówiąc o rozsądku.

Partia Jarosława Kaczyńskiego potrzebuje dziś TVP, by przeżyć. Z tej samej przyczyny dla Donalda Tuska rozmontowanie tej propagandowej machiny stanowi jedno z najważniejszych wyzwań. Nie pomogą pokrzykiwania panów Pereiry i Czabańskiego, ani krokodyle łzy pani Lichockiej.

Politycy przyzwyczaili się, że nie odpowiadają za nadużycia związane z pieniędzmi publicznymi przeznaczanymi na media. Propaganda traktowana bywa prawie jak normalność – każda zmieniająca się władza ma poczucie, że to jej się należy. Otóż wyjaśnijmy raz na zawsze – to jej się nie należy. Jeśli uruchamiasz propagandę w mediach publicznych, jeśli degenerujesz te media siłą swojej władzy, wprowadzając tam swoich funkcjonariuszy politycznych, twierdząc w dodatku, że to dziennikarze, to znaczy, że też kradniesz pieniądze publiczne. Żadna dialektyka medialna, polityczna czy prawna tego nie zmieni. Taka jest prawda. Jesteś złodziejem, bo pieniądze wszystkich wyborców, a więc też swoich przeciwników, traktujesz jak pieniądze własne. Przypomnijmy, że wygrana w demokratycznych wyborach nie daje takich uprawnień, zdrowa demokracja w przypadku mediów publicznych musi respektować bezstronność, niezależność dziennikarską i krytyczne patrzenie władzy na ręce.