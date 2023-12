Nie dysponent tylko spolegliwy opiekun

Niezależnie od statusu prawnego organem założycielskim mediów publicznych będzie państwo i na nim ma spoczywać troska o ochronę zasobów (majątku) tych mediów oraz zapewnienie im środków (finanse, infrastruktura) do realizacji ustawowych zadań. Ów nadzór właścicielski ma być realizowany przez kilkuosobową radę powierniczą, powoływaną przez ministra nadzorującego te media, złożoną ze specjalistów od zarządzania instytucjami kultury. Ich głos doradczy ma być uwzględniany przy istotnych decyzjach dotyczących alokacji i budżetowania środków publicznych oraz sposobach ich wydatkowania. Gdyby takie decyzje narażały na szwank zasoby czy finanse mediów publicznych, rada powiernicza powinna móc je zawetować, domagając się ich przepracowania. Żeby wykluczyć arbitralność takich interwencji, należy opracować dokładny algorytm kalkulacji uśrednionych kosztów dla poszczególnych typów i gatunków programu, co pozwoli też określić globalny koszt działania poszczególnych nadawców. Kwestia ich finansowania to odrębne zagadnienie. Należy jednak przyjąć system mieszany: służba publiczna – dotacja budżetowa i opłaty abonamentowe, usługa publiczna – opłaty abonamentowe, wpływy z reklam i inne źródła.

Żeby uniknąć twardej komercjalizacji, czyli trwonienia zysków z reklam na utrzymanie instytucji (np. płace), należy zastrzec (w ustawie), że miękka komercjalizacja dopuszcza używanie wpływów rynkowych tylko na produkcję programów z partnerami zewnętrznymi, a tej reguły ma pilnować rada społeczna, pośrednio także jej społeczne zaplecze, w ostatniej zaś instancji rada powiernicza. I dlatego jej przedstawiciele powinni uczestniczyć w zarządzaniu mediami publicznymi na poziomie zarządu i kierownictw poszczególnych programów.

Nie odbiorcy tylko współgospodarze

Zmiana sposobu zarządzania mediami publicznymi to kluczowe ogniwo nowego modelu. Ma nim być kilkunastoosobowa (np. 16-osobowa) rada społeczna, wybierana na okres czterech lat, która ma: przekładać ustawowe zadania na średniookresowe i roczne plany działania poszczególnych programów, obsadzać kierownicze stanowiska w strukturze organizacyjnej (zarząd, kierownictwo programów), tworzyć ramy współpracy z partnerami zewnętrznymi, nadzorować bieżącą realizację zadań oraz badać efekty i efektywność prowadzonych działań. Jednak przede wszystkim ma gwarantować, że działalność mediów publicznych służy potrzebom całego społeczeństwa z uwzględnieniem jego złożoności i różnorodności.

Żeby tak się działo, rady nie może powoływać organ polityczny, czyli KRRiT, mają ją wybierać instytucjonalni reprezentanci środowisk mających decydujący wpływ na życie społeczne i kulturę. Ustawodawca musi określić, jakie środowiska mają mieć swoich przedstawicieli w radzie. Może np. przyjąć, że czterech członków będzie reprezentować partie, które uzyskały największe poparcie w ostatnich wyborach, czterech – społeczne organizacje pomocowe, ekologiczne, edukacyjne, antydyskryminacyjne, siedmiu – organizacje środowiskowe: dziennikarzy, twórców audiowizualnych, literatów i kompozytorów, muzyków i artystów estradowych, plastyków, animatorów kultury, naukowców, jednego członka powinna desygnować rada powiernicza i on powinien kierować pracami rady. Prawo do udziału w wyborach powinno przysługiwać tylko organizacjom ogólnopolskim o odpowiednim profilu i znaczącym dorobku. Procedurą wyborczą powinna kierować KRRiT, a jej główne etapy to: ogłoszenie kalendarza wyborczego i uruchomienie platformy wyborczej, rejestracja organizacji zgłaszających akces oraz swoich reprezentantów i kandydatów, głosowanie indykacyjne i głosowanie finalne. Zakładając, że w poszczególnych kategoriach będzie nawet po kilkunastu przedstawicieli organizacji działających w danym środowisku (nie dotyczy to partii politycznych, które desygnują członków), do wyboru jednego większością (50 + 1 proc.) głosów powinny wystarczyć trzy kolejne tury głosowania finalnego. Jeśli to nie nastąpi, wyboru może dokonać KRRiT (spośród kandydatów z najliczniejszym poparciem), będzie to jednak oznaczało środowiskowy blamaż. Żeby tego uniknąć, organizacje środowiskowe muszą współpracować i to będzie wartość dodana tej procedury.

Zarysowany tu model uspołecznienia mediów publicznych nie może się ograniczać tylko do zarządzania ich działaniem. Koniecznym jego dopełnieniem ma być także uspołecznienie samego sposobu ich działania. Temu właśnie ma służyć otwarcie drugiego programu radiowego i telewizyjnego oraz regionalnych bloków programowych na współpracę z partnerami społecznymi. Jej kształt i ramy organizacyjne, a zwłaszcza zasady finansowania, ma określić rada społeczna. Można jednak oczekiwać, że w dłuższej perspektywie okaże się to atrakcyjną opcją dla firm, konsorcjów czy organizacji chcących wpływać na jakąś dziedzinę życia społecznego czy rynku (np. modę, urodę, style życia, urządzanie domu, podróże, artystyczne popisy i wiele innych). Na najniższym, podstawowym poziomie działania mediów publicznych, czyli relacji z odbiorcami/użytkownikami, uspołecznienie ma polegać na otwarciu platformy sieciowej dla poszczególnych jednostek, grup czy organizacji, które chcą zaprezentować swoje dokonana w jakiejś dziedzinie (dziennikarstwo, popularyzacja nauki, twórczość artystyczna, przedsiębiorczość itd.), jeśli tylko ma to związek z zadaniami nadawcy publicznego i spełnia wskazane przez niego kryteria (etyczne, warsztatowe).