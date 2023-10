Pomimo sprawnej kampanii wyborczej widzimy, że oferta NL nie była dobrze dopasowana do typowych lewicowych wyborców. Szczególnie dotkliwy dla Lewicy musi być wynik w gronie seniorów, których część przez lata stanowiła żelazny i wierny elektorat SLD. Wyborców w wieku emerytalnym będzie w najbliższych latach wyłącznie przybywać i bez ich lepszego zagospodarowania NL może mierzyć się z poważnym politycznym zagrożeniem.

Jak po kiepskim wyniku wyborczym zachowa się Włodzimierz Czarzasty?

Lewica ma obecnie twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony niedługo musi zasiąść do długich i zapewne niełatwych, bo usianych wieloma kompromisami, rozmów z KO i Trzecią Drogą. Z drugiej zaś musi podjąć ważne decyzje personalne. Trudno oczekiwać od działaczek i działaczy NL, że przejdą do porządku dziennego nad fatalnym wynikiem swojego komitetu. W 2011 r. ówczesny szef SLD Grzegorz Napieralski zrezygnował z kierowania Sojuszem po wyniku na poziomie 8,2 proc. Pytanie zatem, jak teraz zachowa się Włodzimierz Czarzasty. Czy będzie starał się przekonać swoich członków, że nic się nie stało i wizja powrotu do władzy osłodzi gorycz porażki? Czy jednak zrozumie, że jego czas w roli współprzewodniczącego NL zwyczajnie minął, że pora przekazać partię w ręce polityczek i polityków z nowego pokolenia, którzy w swoich okręgach wyborczych uzyskali dobre wyniki, potwierdzając rolę liderów listy.

Przed Lewicą istotne cztery lata, korzystnym byłoby wejście w ten okres po szczerej dyskusji wewnątrzpartyjnej. Tym samym NL mogłaby zademonstrować publicznie, że odbudowę demokratycznej legitymacji i kultury politycznej zaczyna od siebie. W ten sposób łatwiej będzie mogła podjąć kolektywną decyzję, jaką chce być formacją w pierwszej kolejności. Czy chce być liberalną i progresywną konkurencją dla PO, czy też będzie chciała powalczyć o dawnych wyborców PiS, stając się adwokatem państwa opiekuńczego w nowym rządzie. Tę kluczową decyzję należy podjąć w zgodzie i akceptacji tysięcy oddanych działaczek i działaczy.

Nowa Lewica musi się liczyć ze wzmocnioną Lewicą Razem

Wyzwaniem dla NL będzie silna reprezentacja w nowym klubie parlamentarnym polityczek i polityków Razem, którzy ze swojej ideowej wyrazistości i odrębności zrobili skuteczny atut w czasie wyborów. Nie tylko odnowili swoje mandaty, ale też zdobyli dodatkowe dwa miejsca senatorskie i jeden poselski w niełatwym wianuszku podwarszawskim.

W związku z tym NL będzie musiała liczyć się z wyraźną obroną przez Razem socjaldemokratycznych pryncypiów podczas przygotowywania umowy koalicyjnej z probiznesową PO i nad wyraz konserwatywną Trzecią Drogą. Stawką tego porozumienia może być zatem nie tylko realizacja kluczowych dla Lewicy tematów, ale także jedność lewicowej reprezentacji w Sejmie i Senacie.