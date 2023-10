Jarosław Kaczyński przedstawicielem poprzedniej epoki

W debacie będą uczestniczyć również młodzi i sprawni retorycznie politycy, jak chociażby Krzysztof Bosak. Na ich tle Kaczyński mógłby wypaść jak przedstawiciel przeszłej epoki, która dawno już powinna minąć. Nie brzmi to dobrze, ale czynnik ludzki jest niebagatelny. Kaczyński podczas ostatniego spotkania wyborczego przekonywał, że w referendum należy głosować 4 razy TAK! Nie zorientował się nawet sam, że popełnił błąd, a PiS namawia do 4 razy NIE! Zareagował po czasie, gdy tłum zwrócił mu uwagę i zaczął przepraszać. Prezes już nie nadaje się na debatę polityczną. Jego czas mija. Dziś jest bardziej ikoną partii, symbolem PiS przewożonym z miejsca na miejsce, niż konfrontującym się politykiem, który nie boi się wejść w tłum, odpowiadać na trudne pytania i błysnąć erystycznie. I takie wizerunek prezesa jako ikony PiS chce zachować nie pozwalając, żeby zniżał się do poziomu innych śmiertelników i stawał z nimi do pojedynku jak równy z równym.

Prezes nie udziela wywiadów, poza podległymi partii organami. Prezes nie występuje na konferencjach, na których dziennikarze mogą zadawać pytania. Prezes nie wchodzi w tłum, unika interakcji, nie pozwala sobie zadawać pytań. A partia nie pozwala wyprowadzić swojego przywódcy ze strefy komfortu. Debata byłaby dla widzów TVP smutnym obrazkiem zderzenia rzeczywistości z mitem, który wykreowała partia i rządowe media. Występ na żywo Kaczyńskiego obnażyłby jego deficyty nie tylko jako polityka, ale również człowieka. A tych ma dużo, wiedzą o tym dobrze ci, którzy prywatnie znają prezesa. Kaczyński nie miałby prawa wygrać debaty. Rejterada jest również niekorzystna dla PiS. Erzacem prezesa ma być premier. I to też nie jest dobra wiadomość dla PiS, ale lepszego kandydata nie ma.

Erzac Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki jest człowiekiem wywodzącym się z kręgów PO, byłym doradcą premiera Donalda Tuska, został nagrany w restauracji „Sowa i przyjaciele”, jest bankierem, beneficjantem zmian III RP. Jest też jednym z najbogatszych polityków PiS, a jego status materialny rozjeżdża się ze statusem przeciętego wyborcy PiS. W partii jest wciąż uważany za ciało obce i polityczną przechrztę. W PiS Morawiecki ma więcej przeciwników niż zwolenników. Premier ma też wiele tajemnic i nie mało na sumieniu. Na pewno w TVP nie będzie pytań o majątek przepisany na żonę, aferę wizową czy odpowiedzialność za afery tych rządów. Ale Morawiecki, który z Tuskiem jest na „ty” będzie musiał się tłumaczyć i nie wypadnie wiarygodnie, tym bardziej, że wszyscy przeciwnicy będą grać do jego bramki, a w społecznym oddźwięku nie jest zbyt popularnym politykiem.

Z Morawieckim PiS może dużo stracić podczas debaty, ale nie ma nikogo lepszego, z kim może zyskać. Premier będzie odbierany jako ktoś, za kim chowa się prezes. I już na stracie to będzie zły sygnał. Tym bardziej, że Kaczyński może być gościem TVP w „Gościu Wiadomości” tego samego dnia. PiS mówi dużo o pokorze, ale to poniedziałek będzie obrazem buty władzy.

Debata w TVP: A może debatę Tuska z Morawieckim zwycięży ten trzeci?

Wszyscy skupiają się na pojedynku KO- PiS, Tusk-Kaczyński, czy teraz Tusk-Morawiecki. A nie jest powiedziane, że to Donald Tusk będzie zwycięzcą debaty. Trzecia Droga, Konfederacja czy choćby Lewica nie zmarnują szansy, żeby zabłysnąć, jak to kiedyś zrobił Adrian Zanberg podczas debaty, która wzmocniła Partię Razem. Wiadomo, że PiS natychmiast ogłosi zwycięzcą Morawieckiego, a KO Tuska, ale może okazać się, że wygra ten trzeci. Ktoś inny może zyskać najwięcej na debacie.



Dziś już jednak wiadomo, że PiS wpadło we własne sidła prąc do debaty. Jarosław Kaczyński nie odwrócił się tylko tyłem do swoich konkurentów, widzów, ale Polaków, którzy 15 października zdecydują, komu powierzyć władzę.