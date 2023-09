Nie ma pokoju bez stabilności w Cieśninie Tajwańskiej

Zapewnienie pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej leży w najlepszym interesie wszystkich. Każdego dnia przez Cieśninę Tajwańską przepływa połowa światowego komercyjnego ruchu kontenerowego. Tajwan produkuje większość półprzewodników na świecie i odgrywa kluczową rolę w globalnych łańcuchach dostaw. Jakikolwiek konflikt w tym obszarze miałby katastrofalne skutki dla światowej gospodarki.

W ostatnich latach na forach dwustronnych i wielostronnych wielokrotnie podkreślano, że pokój i stabilność w Cieśninie Tajwańskiej są niezbędne dla globalnego bezpieczeństwa. Podczas gdy wszyscy możemy się zgodzić, że należy unikać wojny, to najlepszym sposobem na jego osiągnięcie jest integracja, dialog, a przede wszystkim jedność.

Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje najlepszą platformą globalnego dyskursu. Przedstawiciele ONZ często opowiadają się za wspólnymi rozwiązaniami, solidarnością i integracją w rozwiązywaniu naglących problemów naszych czasów. Tajwan jest gotowy i zdolny do podjęcia się tych wysiłków.

Jednakże Tajwan w dalszym ciągu jest wykluczony z ONZ ze względu na wypaczenie przez Chiny rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 2758. Rezolucja nie stwierdza, że Tajwan jest częścią ChRL, ani nie daje ChRL prawa do reprezentowania narodu Tajwanu w ONZ i jej wyspecjalizowanych agencjach. W rzeczywistości uchwała określa jedynie, kto reprezentuje państwo członkowskie Chiny, co społeczność międzynarodowa i same Chiny uznały po głosowaniu w 1971 r. Późniejsza błędna interpretacja rezolucji 2758 jest sprzeczna z podstawowymi zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i należy ją sprostować...

ONZ może odbudować globalną solidarność

78. Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, której tematem przewodnim będzie „odbudowa zaufania i ponowne rozbudzenie globalnej solidarności”, w świetle szeregu szeroko zakrojonych wyzwań globalnych przypada we właściwym czasie. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs) stanowią wspólny plan na rzecz pokoju i dobrobytu. Jednak najnowsze sprawozdanie z postępów w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju wykazało, że zaledwie 12 procent z nich zostało wdrożonych, podczas gdy postęp w zakresie osiągnięcia 50 procent pozostaje niewystarczający. W przypadku ponad30 procent utknęliśmy w martwym punkcie lub nawet cofnęliśmy się.

Podczas gdy nie ma prostych odpowiedzi, pierwszym krokiem pozostaje dialog. Jako instytucja prawdziwie globalna ONZ może służyć jako orędownik postępu. Wzywamy ONZ do przestrzegania swojej zasady, aby nie pozostawiać nikogo w tyle i do zezwolenia Tajwanowi na udział w systemie ONZ, zamiast wykluczać go z dyskusji w kwestiach wymagających globalnej współpracy. Właściwym pierwszym krokiem byłoby umożliwienie tajwańskim jednostkom i dziennikarzom udziału w odpowiednich spotkaniach lub relacjonowania ich, a także zapewnienie Tajwanowi znaczącego udziału w spotkaniach oraz mechanizmach dotyczących celów zrównoważonego rozwoju.