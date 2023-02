- Co oni zrobili z naszą ojczyzną? Widzimy po lasach, Odrze, a z Polski robią największego importera śmieci. Okradają Polaków z życia i zdrowia - mówił Donald Tusk podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. Odnosił się do problemów mieszkańców Zgierza z gigantycznym wysypiskiem śmieci, które truje lokalną społeczność.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej skupiał się na przykładach z mniejszych miejscowości pokazując, jak bardzo rządy PiS szkodzą całej Polsce. Propozycje największego klubu parlamentarnego skierowane były głownie mniejszych miast. Mówił o wykluczeniu komunikacyjnym, wysokim ZUS-ie, upadających firmach, bankrutujących małych przedsiębiorstwach, ubożejących rodzinach w Łasku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Opocznie, Radomsku i wielu innych miejscowościach. Stwierdził też, że rząd PiS nie potrafi zdobyć unijnych pieniędzy, a najchętniej położyłby na nie swoje „lepkie ręce”.

Po poniedziałkowym spotkaniu z wyborcami w Pabianicach, Łódź jest kolejnym przystankiem na trasie Donalda Tuska, który ruszył w przedwyborczą trasę po Polsce. Zapowiedział, że do czerwca w każdym województwie będą spotkania z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko politycy Platformy biorą udział w wyjazdowych posiedzeniach, ale również członkowie Inicjatywy Polskiej, Nowoczesnej i Zielonych, których liderów Tusk wymieniał chwaląc podczas wystąpienia.

Taktyka KO wydaje się być czytelna: Donald Tusk chce być blisko ludzi i problemów społeczeństwa, pokazując że PiS martwi się tylko o swoich, rozkrada Polskę i rozdaje majątek państwowy, a przeciętna rodzina na ma na rachunki za gaz i prąd, upadają małe firmy kamieniarskie, remontowe, myjnie itp. Szef PO przypominał w Łodzi, że za rządów PO-PSL Polska była wielkim placem budowy, dzięki pozyskanym przez jego rząd pieniądzom z perspektywy unijnej, a rząd Mateusza Morawieckiego nie potrafi pozyskać pieniędzy z KPO, mimo że inne państwa UE dostają już kolejne dziesiątki miliardów euro wypłacane w drugiej transzy.

- Morawiecki mówił o budowie 100 tysięcy mieszkań. Rozliczamy pana, panie Morawiecki z tej obietnicy - tak Tusk zwracał z kolei w Łodzi uwagę na fiasko programu mieszkaniowego PiS i przypominał propozycję nowej polityki mieszkaniowej swojego ugrupowania, czyli 0 proc. kredytu na pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia i dopłaty do najmu.

Propozycja jest krytykowana przez Lewicę, która była pomysłodawcą hasła: „Mieszkanie prawem, nie towarem”. Partia Razem podkreśla, że pomysły mieszkaniowe Tuska przedstawione w Pabianicach doprowadzą do podwyżki czynszów i wzmocnią pozycję deweloperów. - Budowa mieszkań na wynajem to lepsza oferta dla tych, których nie stać na kredyt i droga do obniżenia cen mieszkań na wolnym rynku. Zyskują wszyscy - przekonuje Magdalena Biejat z Lewicy.

Bez względu na ocenę pomysłu na mieszkalnictwo Tusk, propozycja okazał się ważnym tematem w debacie publicznej, tym bardziej w kontrze do fiaska planów PiS, których nie udało się zrealizować po ponad 7 latach rządów.

Tusk poświecił też w Łodzi sporo miejsca problemom samorządów, które są według jego słów grabione przez rząd od czasu wdrożenia Polskiego Ładu. Mówił też o tworzeniu młodzieżowej koalicji na rzeczy ochrony klimatu.

Na koniec spotkania deklarował: - Bierzemy na siebie odpowiedzialność wygrania tych wyborów i nikt nie zdejmie z Koalicji Obywatelskiej tego patriotycznego obowiązku. Musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zmianę w Polsce jesienią tego roku. Jesteśmy do tego gotowi. Jesienią wygramy dla Polski te wybory. Mówię to wam dziś z pełną odpowiedzialnością.