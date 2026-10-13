Mężczyzna został zatrzymany w Obornikach w województwie wielkopolskim. Jest podejrzany o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz. Informację o jego zatrzymaniu przekazał we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka.

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Tego samego dnia 46-latkowi przedstawiono zarzuty. Jak poinformowała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej w Obornikach, prokurator Katarzyna Sill-Szułczyńska, dotyczą one nawoływania do zabójstwa i znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz dziennikarki TVP Info.

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Mężczyzna usłyszał również zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Zostanie teraz przesłuchany w charakterze podejrzanego – przekazała prokurator Katarzyna Sill-Szułczyńska.

Groźby wobec Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wcześniejsze zatrzymanie

To kolejne w ostatnich dniach zatrzymanie związane z groźbami wobec przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

W niedzielę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW.

Jeszcze tego samego dnia po południu poinformowano o zatrzymaniu na Dolnym Śląsku mężczyzny w wieku około 60 lat. Na wtorek zaplanowano jego przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Z atrzymanie we Wrocławiu. Śledczy badają działalność radykalnej grupy

Jak wcześniej ustaliła „Rzeczpospolita”, informacja o możliwym ataku trafiła na ogólnodostępny adres poczty elektronicznej Kancelarii Służby Ochrony Państwa. Zatrzymany we Wrocławiu mężczyzna miał być wcześniej notowany za drobne kradzieże i zaległości alimentacyjne.

Według ustaleń dziennika jest to Krzysztof N., związany z radykalną grupą, której członkowie mieli rozważać siłowe przejęcie władzy w Polsce. Część wypowiedzi publikowanych przez osoby związane z tym środowiskiem w internecie miała zawierać wezwania do przemocy.

Jak przekazało MSWiA w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”, służby badają kontakty zatrzymanego oraz jego aktywność. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.