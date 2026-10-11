Z tego artykułu dowiesz się: Kto stał za wiadomością o planowanym zamachu i dlaczego służby uznały ją za wysoce wiarygodną.

Jakie błędy w komunikacji kryzysowej popełniono, potęgując społeczne poczucie niepewności.

Dlaczego informacyjna próżnia staje się pożywką dla dezinformacji i jakie są tego długofalowe skutki.

W niedzielę po południu szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał w mediach społecznościowych, że „mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję”.

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Według informacji, do jakich dotarła „Rzeczpospolita”, do zatrzymania doszło przed godziną 17 we Wrocławiu, na miejscu trwają czynności.

Zatrzymany mężczyzna miał być wcześniej notowany za drobne kradzieże i zaległości alimentacyjne.

Poważne groźby wobec członków rządu. Szybka reakcja służb

- <blpGr;oprawdopodobieństwo spełnienia tych gróźb”rawdopodobieństwo spełnienia tych gróźb”Praw wczewcześncześniejwwczedoiPrawdopodobieństwo podbockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Mężczyzna który groził i planował atak na premiera @donaldtusk został zatrzymany przez @PolskaPolicja</p>— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) <a href="https://x.com/MKierwinski/status/2109292386895433915?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie – tak o mailu z groźbami, jaki w niedzielę rano wpłynął na skrzynkę kancelarii SOP mówił na spotkaniu z dziennikarzami Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Wielokrotnie podkreślał, że oceniono, iż istnieje „duże prawdopodobieństwo spełnienia tych gróźb”.

Szczegółów nie podano, ani z jakiego adresu mail przyszedł, ani też czy mogło napisać je dziecko czy osoba dorosła. Dlaczego więc podano publicznie informacje, których nie potwierdzono, że stanowią realną groźbę? Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka oraz Jacek Dobrzyński tłumaczyli to troską o nieuleganie dezinformacji i niepowielanie informacji i spekulacji nieprawdziwych. – Chcieliśmy przekazać państwu informacje sprawdzone – mówiła Gałecka. Powodem była pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym ABW jaką zwołano w niedzielę przed południem. Wzięli w niej udział przedstawiciele służb podległych MSWiA: Policji, SOP, ABW.

„Rzeczpospolita” ustaliła, że autor maila nie był zamachowcem, ale ujawnił wiedzę o planowanych atakach na premiera i wicepremiera. – Pozwólmy służbom działać. Poziom ryzyka dopiero podlega ocenie – uciął nasze pytania jeden z naszych rozmówców. Ustaliliśmy także, że sprawa nie ma związku z atakami w szkołach. – To odrębne sprawy – mówi nam źródło.

TVN24 ujawniła jak miały wyglądać kulisy: „Zgłaszający nawiązał za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt z jedną z radykalnych organizacji, poszukując ochotników do przeprowadzenia zamachu z wykorzystaniem broni palnej. Zgłaszający informował, że spotkał się z mężczyzną o imieniu Krzysztof, z którym rozmawiał o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym”.

– Istniała bardzo duża przesłanka wiarygodności wiadomości przekazanej drogą mailową. Mogę powiedzieć jedynie, że mail zawierał informacje konkretne i na tyle poważne, że zdecydowaliśmy się poinformować opinię publiczną o możliwym zamachu na premiera oraz wicepremiera – mówi „Rz” Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.

Informacja zelektryzowała media, jednak podczas briefingu nie dowiedzieliśmy się, dlaczego uznano informację za uprawdopodobnioną. Możliwe, że gwarantem jej wiarygodności była osoba z bliskiego kręgu domniemanego sprawcy, która znała jego zamiary i o nich poinformowała służby.

Lakoniczna informacja o „możliwym zamachu” wywołała poruszenie

– Na tym etapie komunikowanie sprawy w kategoriach „możliwego zamachu” bez wyjaśnienia podstaw oceny zagrożenia nie było dobrą komunikacją kryzysową. Służby miały obowiązek potraktować sygnał poważnie i sprawdzić go, ale opinia publiczna powinna usłyszeć, co rzeczywiście wiadomo, a co pozostaje jedynie hipotezą – ocenia prof. Tomasz Safjański, ekspert z zakresu nauk o bezpieczeństwie, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie taktyki kryminalistycznej. I wskazuje, że problem jest jeszcze poważniejszy, gdy zestawimy alarm o możliwym zamachu na premiera z paniką wokół doniesień o atakach nożowników. – Społeczeństwo nie zna pełnego obrazu sytuacji, nie odróżnia wiarygodnego zagrożenia od niepotwierdzonej informacji, a państwo nie wyjaśnia dostatecznie jasno, co się wydarzyło i na jakiej podstawie reagowały służby. Gdy członek rządu mówi »Wygląda to poważnie, ale trwają ustalenia«, a obywatelom dodatkowo przekazuje się jedynie, że groźby przyszły e-mailami, pozostawia się ich w stanie lęku i całkowitej niepewności. Nie wiadomo, czego konkretnie dotyczy zagrożenie, na jakiej podstawie uznano je za poważne ani jakie działania podjęły służby. To nie jest przejrzysta komunikacja – to informacyjna próżnia, w której obywatele mają się bać, ale nie mają prawa wiedzieć, czego właściwie powinni się obawiać – ocenia Tomasz Safjański.

Zdaniem eksperta opinia publiczna potrzebuje rzetelnych ustaleń, przejrzystej komunikacji i jasnego oddzielenia faktów od hipotez. – Państwo, które nie wyjaśnia, obywatele, którzy spekulują, i politycy, którzy podsycają podejrzenia – tworzą środowisko, w którym dezinformacja rozprzestrzenia się sama – przestrzega.