Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu bada okoliczności śmiertelnego postrzelenia 41-latka przez policjantów na ul. Lwowskiej. Mężczyzna, który według ustaleń śledczych w niedzielę szedł ulicą z nożem, nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku – poinformowała prokuratura.
W sprawie wszczęto śledztwo dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
Jak ustalili śledczy, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu podjęli interwencję po zgłoszeniu o agresywnym mężczyźnie chodzącym po mieście z nożem. Podczas interwencji policjanci wielokrotnie wzywali go do odrzucenia noża i zachowania zgodnego z prawem. Mężczyzna jednak nie reagował na polecenia, dlatego policjanci użyli tasera.
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- Środek ten okazał się jednak nieskuteczny i niewystarczający, a agresywny mężczyzna z nożem ruszył w kierunku policjantów. W tym czasie jeden z funkcjonariuszy Policji oddał strzały w kierunku 41-latka - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn.
Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie mimo niezwłocznie udzielonej pomocy medycznej zmarł.
Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono również m.in. broń służbową, zapisy z kamer nasobnych policjantów uczestniczących w interwencji oraz dokumentację. Funkcjonariuszy zbadano również na obecność alkoholu w organizmie. Wszyscy byli trzeźwi.
W sprawie czynności wykonali także biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy zajęli się badaniem broni i balistyką. Zabezpieczono monitoring, a także przesłuchano świadków zdarzenia.
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Prokuratura ustala również zasadność użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy. Jak zaznaczono, jest to standardowa procedura w tego rodzaju sprawach.
Policjant, który oddał strzały, nie został dotychczas przesłuchany. Prokurator ma wykonać tę czynność w najbliższym czasie.
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