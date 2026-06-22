Leszek Kraskowski
Zatrzymanie dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego wywołało falę spekulacji. Część środowiska medialnego nadawała sprawie kontekst polityczny, sugerując, że trzymiesięczny areszt to odwet za jego publikacje. Sąd podjął tę decyzję w oparciu o prokuratorskie zarzuty kierowania gróźb karalnych pod adresem Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Rzekomemu podłożu politycznemu kategorycznie zaprzecza jednak żona zatrzymanego, Violetta Kraskowska. W rozmowie z Onetem ujawniła ona, że u podstaw problemów jej męża leży wieloletni, głęboki kryzys rodzinny oraz ucieczka bliskich przed agresją. – Gdyby nie całkowicie skrzywiona narracja polityczna, która pojawiła się przy okazji aresztowania ojca moich dzieci, może nigdy nie przerwałabym publicznie milczenia i tkwiłabym w tym toksycznym układzie – podkreśliła Kraskowska.
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Z relacji kobiety wynika, że rodzina od lat zmagała się z przemocą domową – psychologiczną, fizyczną oraz ekonomiczną, a w 2017 i w lutym 2026 r. zakładano Niebieskie Karty. – Na przestrzeni lat wzywałam pomoc niezliczoną ilość razy. Chociażby na Ursynowie, kiedy mąż szarpał mnie, grożąc szklaną butelką, a potem zabarykadował się w mieszkaniu – wyznała Violetta Kraskowska w rozmowie z Onetem. Kobieta opisała też inne incydenty. – Alarmowałam o pomoc w domu na wsi, kiedy zamknęłam się w łazience w czasie jego furii oraz wtedy, kiedy rzucał kamieniami w mój samochód – dodała. Gdy w 2019 r. uciekła z dziećmi do ośrodka interwencji kryzysowej, mąż zaczął je nachodzić. – Leszek bardzo szybko ustalił nasz nowy adres i zaczął nas nachodzić. Nie przyjmował do wiadomości, że nie chcę już kontynuować tego związku – relacjonuje żona dziennikarza. Podłożem agresji były też problemy ze zdrowiem i porzucenie leczenia CHAD. – Leszek Kraskowski jest mocno pogubionym życiowo i zdrowotnie człowiekiem – oceniła Kraskowska. Mężczyzna porzucił jednak terapię i leki. Skutkiem kryzysu była też zapaść finansowa – długi alimentacyjne wobec dzieci oraz zajęcie hipoteki wspólnego domu przez ZUS za nieopłacanie składek.
Z powodu agresji małżonka, z którym od 2024 r. pozostaje w procesie rozwodowym z orzekaniem o winie, wyprowadziła się z dziećmi z domu już w 2019 r.
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Wokół zatrzymania dziennikarza pojawiły się teorie, że aresztowanie to efekt prowokacji, a maila z pogróżkami do komendanta policji wysłał obecny partner Kraskowskiej po rzekomej awanturze z udziałem „nożownika”. Żona dziennikarza ucina te spekulacje, wskazując, że w trakcie spotkania nie było żadnej awantury, a partner jedynie spokojnie przedstawił wyliczenia zadłużenia. – E-mail z pogróżkami został wysłany, według doniesień medialnych, w czasie, kiedy mój partner siedział w samolocie podczas trasy międzykontynentalnej do Azji i nie miał żadnego kontaktu z internetem – podkreśliła Kraskowska.
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Oświadczenie żony dziennikarza doprowadziło do wycofania poręczeń przez część dziennikarzy, m.in. Wojciecha Czuchnowskiego. Violetta Kraskowska wyraziła ubolewanie nad faktem, że dramat jej rodziny stał się narzędziem w walce partyjnej. – Niemniej smuci mnie, że sprawa Leszka Kraskowskiego w tak ordynarny sposób jest rozgrywana i to przez obie strony sceny politycznej – powiedziała. Cenę za to ponosi ona i jej najbliżsi. – Dociera do nas mnóstwo nienawistnych komentarzy przypadkowych zwolenników konkretnej opcji politycznej – zdradza. – Na mnie i na mojego partnera wylewa się teraz w internecie morze hejtu, nasze dane osobowe krążą po sieci – dodała.
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Kobieta ma nadzieję, że trzymiesięczny areszt wymusi podjęcie przymusowej terapii przez zatrzymanego. – Chciałabym odgruzować to pobojowisko, które stworzył Leszek Kraskowski i wrócić do swojego domu – podsumowała.
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