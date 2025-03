Jak się później okazało, napastnik uzbrojony w miecz samurajski miał dwa promile alkoholu w organizmie.

TVN24 podaje, że mężczyzna usłyszał zarzuty stosowania gróźb karalnych wobec dwóch mieszkańców Działdowa. Wobec 31-latka prokuratora zastosowała środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

To nie pierwszy raz. Atak mieczem samurajskim z targu staroci

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do tego typu zdarzenia. W ubiegłym roku na oczach przechodniów 31-letni mężczyzna został zaatakowany mieczem samurajskim w Boguszowie Gorcach, małej miejscowości na Dolnym Śląsku. W wyniku śledztwa okazało się, że napastnik kupił niebezpieczną broń na targu staroci.

W grudniu 2019 roku 30-latek, do którego mieszkania wtargnął o rok młodszy mężczyzna, zdecydował się zaś wyprosić go, także wykorzystując do tego miecz samurajski. 29-latek w ciężkim stanie trafił wówczas do szpitala.