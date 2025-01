Jednak poprawa może być pozorna. Powód? Jesienią 2023 r. podwyższono z 500 zł do 800 zł próg, od którego kradzież jest przestępstwem. Teraz zabór towaru do 800 zł to tylko karane mandatem wykroczenie. To poprawiło dane.

Foto: Paweł Krupecki

Za taką tezą przemawia spadek kradzieży sklepowych – po trzech kwartałach ubiegłego roku o 30 proc. A 200 tys. kradzieży w handlu uznano w tym czasie za wykroczenia – i tu spadek sięga tylko 3,9 proc. Podnosząc limit kwoty, politycy pomogli sklepowym złodziejom – pisała „Rzeczpospolita”.

Ich łupem padały głównie perfumy, alkohole, elektronika, artykuły spożywcze. 26-latek z marketów w Bydgoszczy w krótkim odstępie czasu wyniósł towary za 35 tys. zł. Z kolei kosmetyki i maszynki do golenia kradła para złodziei w drogeriach na Pomorzu – ogołocili je z 28 tys. zł. W Opolu złodzieje wynosili hulajnogi i zabawki, a w Krakowie para złapana na chowaniu pod ubranie elektrycznych szczoteczek do zębów, zaciekle broniąc łupu, wdała się w szarpaninę z ochroniarzem.

Brutalne rozboje i napady na ulicach Warszawy

Spadła do 503 liczba zabójstw. Było ich więc o 62 mniej. Jest jednak wyjątek: w woj. łódzkim wzrosły o połowę – z 37 do 55. – Są to z reguły zabójstwa w zaciszu domowym, w kręgu rodziny czy znajomych, na tle nieporozumień, a zapalnikiem często jest alkohol – mówi Aneta Sobieraj, rzeczniczka KWP w Łodzi.

Skala gwałtów była podobna – 1112. To tylko o dwa mniej. Choć np. na Mazowszu (bez stolicy) się podwoiły (z 35 do 78), z kolei w Łódzkim spadły o połowę.