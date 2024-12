Chorwacja: Atak nożownika w szkole podstawowej. „Przerażająca masakra”

Na nagraniu wideo, które opublikowane zostało przez chorwackie media, widać uciekające z budynku szkoły dzieci. Media opisują zdarzenie jako „przerażającą masakrę”.

Chorwacja: Nożownik, który zaatakował w szkole, miał zostać już schwytany

Z informacji przekazanych przez portal chorwackiego dziennika „Jutarnji list” wynika, że jedno dziecko zmarło w wyniku doznanych obrażeń, a siedmioro zostało rannych. Z obrażeniami do szpitala trafić miała także nauczycielka. Dotychczas nie potwierdzono jednak tych doniesień. Część mediów w Chorwacji podaje również, że napastnik został już zatrzymany przez policję. Tego też jednak na razie nie potwierdzono.

Czytaj więcej Przestępczość Atak nożownika w Gdańsku. Podejrzany został zatrzymany Policja poszukiwała 49-letniego Emila Piotra R., który zamordował w Oliwie kobietę. Mężczyzna miał być uzbrojony w nóż. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna został zatrzymany.

Chorwackie media podają, że przez świadków zdarzenia napastnik opisywany był jako „młody mężczyzna”. Nadawca Croatian Radiotelevision (HRT) poinformował zaś, że to 19-letni mężczyzna. „Wszedł do szkoły z nożem, wszedł do pierwszej klasy, na jaką trafił” – czytamy. Jak dodano, nie jest jasne, czy ofiary pochodziły wyłącznie z pierwotnie zaatakowanej klasy.

Zagrzeb jest stolicą i największym miastem Chorwacji. Leży na północnym brzegu Sawy, u podnóża Medvednicy. Miasto uwielbiane jest przez turystów, w tym także tych z Polski. Liczba naszych rodaków, którzy odwiedzają Zagrzeb, rośnie – w tym roku ponad 18 tysięcy Polaków przyjechało do stolicy Chorwacji.